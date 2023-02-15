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2 bin 500 gönüllü avukat deprem bölgesine gidiyor

DHA

2 bin 500 gönüllü avukat deprem bölgesine gidiyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde 10 ilin baro başkanlıkları iş birliğiyle deprem bölgesinde yıkılan veya ağır hasarlı binalarda delil toplama ve diğer hukuki işlemlerde görev almak üzere gönüllü avukatlar gönderilmeye başlandı. Antalya Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez, "Gönüllü avukatlarımız oralardaki hukuki süreçleri yürütecekler. Özellikle de delillerin kaybedilmemesi ve delillerin toplanması anlamında TBB'nin organizasyonuna hem Antalya Barosu hem de Türkiye genelindeki tüm barolar dahil oluyor. Şu an itibarıyla Türkiye genelinde deprem bölgesinde bu çalışmaya katılacak gönüllü avukat sayısı 2 bin 500'e ulaştı" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis´te yıkıma yol açtı, binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bölgedeki enkazdan çıkartılan ölü sayısı 35 bini aşarken, yaralı sayısı da 105 bini geçti.
YIKIK VE AĞIR HASARLI KONUT VE İŞ YERİ SAYISI 190 BİN 172
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin çalışmalarında son verilere göre, 10 ilde 763 bin bina yani 1 milyon 586 bin 901 bağımsız konut ve iş yeri incelendi. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespiti yapıldı. Bu binalardaki bağımsız konut ve iş yeri sayısı ise 190 bin 172 yıkılmış veya ağır hasarlı olduğu kaydedildi.
GÖNÜLLÜ 2 BİN 500 AVUKAT
Aramakurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yıkılan binalarla ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde, 10 ilin baro başkanlıkları iş birliğiyle Türkiye genelindeki tüm barolardan gönüllü avukatlar, yıkılan binalarda delil toplama çalışmaları başlattı. Deprem bölgesindeki 10 ilde görev alan veya gitmek için başvuruda bulunan gönüllü avukat sayısının 2 bin 500'e ulaştığı açıklandı.
DELİLLERİ TOPLAYACAKLAR
Antalya Baro Başkanı avukat Hüseyin Geçilmez, Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde bölgeye gönüllü avukatların gönderilmeye başlandığını belirterek, "Gönüllü avukatlarımız oralardaki hukuki süreçleri yürütecekler. Özellikle de delillerin kaybedilmemesi ve delillerin toplanması anlamında TBB'nin organizasyonuna hem Antalya Barosu hem de Türkiye genelindeki tüm barolar dahil oluyor. Şu an itibarıyla Türkiye genelinde deprem bölgesinde bu çalışmaya katılacak gönüllü avukat sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Antalya Barosu'ndan da bu gönüllüler içerisinde 50 avukat arkadaşımız bulunuyor" dedi.
'AMACIMIZ SORUMLULARIN YARGLANIP, CEZA ALMASINI SAĞLAMAK'
Gaziantep bölgesindeki çalışmalarla ilgili paylaşımında Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı da şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep Barosu'nda deprem sonrası hukuki durumla ilgili dün toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen 14 gönüllü meslektaş da katılmıştır. Gönüllü avukat arkadaşlardan 3 ayrı ekip oluşturulmuştur. Birinci grup Gaziantep merkezde, ikinci grup İslahiye, üçüncü grup ise Nurdağı ilçemizde dün itibarıyla örnek alma, soruşturma, olay yeri inceleme, kayıt altına alma işlemleri gibi hukuki süreçleri savcılıkla birlikte takip etmektedir. Amacımız hukuki süreci yakınen takip ederek delillerin kaybolmadan kayıt altına alınması ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılarak, yargılanmasını ve gerekli cezaları almasını sağlamaktır. Bu vesileyle gönüllü avukat desteğinde bulunan İstanbul Barosu'na ve İstanbul Barosu Başkanı A. Filiz Saraç'a teşekkür ederiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-02-15 11:10:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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