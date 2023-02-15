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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiliz kadının darbedildiği olayda terlik ve taşın silah sayılması istendi

DHA

İngiliz kadının darbedildiği olayda terlik ve taşın silah sayılması istendi


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türk eşi Hadi Kurtulan (46) ve kızı ile evlilik yıl dönümü kutlaması için gittiği 5 yıldızlı otelde darbedildiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunan İngiliz avukat Toma Jasina Uskatite Kurtulan´ın (39) otel müdürü Murat Arıkan´a (52) fırlattığı terlik ve taşın silah sayılması talep edildi. İddianamede, Kurtulan´ın 'Silahla basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 8 aya, Murat Arıkan´ın 'Basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar, Arıkan'ın fotoğrafını izni dışında sosyal medyadan paylaşan kadının eşi Hadi Kurtulan'ın da 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İngiltere'de araç kiralama işi yapan Hadi Kurtulan, geçen yıl ağustos ayında avukat eşi Toma Jasina Uskatite Kurtulan ve kızıyla Manavgat'a tatile geldi. Burada kendi evlerinde tatil yapan Kurtulan ailesi, 22 Ağustos'ta ise 6'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlamak için 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırdı. Otelin müşterileri için yaptığı çeşitli eğlencelere katılan çift, gece yarısı otelden ayrıldı.
DARBEDİP, OTELDEN DIŞARI ATTI
Bu sırada bir eşyasını otelde bıraktığını fark eden Toma Jasina Uskatite Kurtulan, içeri girip almak istedi. İddiaya göre, otel görevlileri kadın avukata içeri giriş izni vermedi. Çıkan tartışmanın ardından görevlilerin haber verdiği otelin gece müdürü Murat Arıkan geldi. Arıkan, Kurtulan'a otele giremeyeceğini söyledi. Tartışmanın büyümesi ile Arıkan, iddiaya göre kadını darbedip, dışarı attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
RAPOR ALIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olayın ardından otelden ayrılan Toma Jasina Uskatite Kurtulan, 2 gün sonra geçmeyen ayak bileğindeki ağrı nedeniyle eşi ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede çeşitli tetkikler ve muayene için 6 saat kalan, hem ayak bileği hem de vücudundaki izler için darp raporu alan Kurtulan, ardından otel yönetimi ve gece müdürü Murat Arıkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
'BANA KÜFRETTİ, TAŞ VE TERLİK FIRLATTI'
Soruşturma kapsamında ifade veren otelin gece müdürü Murat Arıkan, Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın sorun çıkardığı şeklinde bilgi verildiği, yanına gidip kendisini dışarı çıkması için uyardığında, aşırı derecede alkollü olduğunu gördüğünü ve kendisine küfrederek hakaret ettiğini anlattı. Otelde çok fazla rahatsızlık vermesinden dolayı ölçülü bir şekilde dışarıya çıkarmak istediği Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın kendisine saldırdığını, kendisini korumak için kadını ittirdiğini ve kadının yere düştüğünü öne süren Arıkan, kadının yerdeyken 10-15 santim çapında bir taşı ve ayakkabısını kendisine fırlattığını iddia etti. Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ı kesinlikle darbetmediğini savunan Arıkan, kadının eşi Hadi Kurtulan'ın ise sosyal medya üzerinden kendisinin ismi ve fotoğraflarını paylaşarak rahatsız ettiğini, olaydan dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Toma Jasina Uskatite Kurtulan, Hadi Kurtulan ve Murat Arıkan'nın karşılıklı olarak suç işlediği belirtildi. İddianamede, olay tarihinde müşteki şüpheli Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın otelin bar bölgesinde aşırı alkollü olması nedeniyle otel personelleri arasında tartışma yaşandığı, neticesinde müşteki şüpheli Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın otel dışına çıktığı ve bu esnada müşteki şüpheli Murat Arıkan'a küfürlü konuşarak hakaret ettiği, ardından yüzüne ve kollarına silah kullanmaksızın vurarak darbettiği, akabinde terliği ve yerden almış olduğu taşları Arıkan'a attığı ancak isabet ettiremediği; müşteki şüpheli Arıkan'ın da Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın kollarından tutarak iteklediği ve yere düşmesine sebebiyet vererek darbettiği, olay akabinde şüpheli Hadi Kurtulan'ın, Murat Arıkan'ın fotoğrafını izni dışında sosyal medyada paylaştığı anlatıldı.
SUÇLAR KARŞILIKLI İŞLENDİ
İddianamede, olayda karşılıklı işlenen suçların olduğu ve taraflardan birinin yurt dışında yaşadığı için uzlaştırmaya gidilmesinin mümkün olmadığı hatırlatılarak, Murat Arıkan hakkında 'Basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın ise attığı terlik ve taşların silah olarak değerlendirmesi gerektiği belirtilerek, 'Silahla basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 8 aya, Hadi Kurtulan'ın da 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Olayla ilgili davanın görülmesine Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2023-02-15 11:46:52

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