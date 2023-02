Antalya'da otele yerleştirilen depremzedeler: Evlerimiz yapıldığında geri döneceğiz

Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Hatay'ın Elbistan ilçesindeki evleri hasar gören Hasan İbik (66) ve Ömer Alpay (57), aileleri ile Antalya'daki otele yerleştirildi. Hasan İbik, "Antalya'ya barınmaya geldik. İnşallah ortalık rahatlayınca geri dönmeyi düşünüyoruz" dedi. Ömer Alpay ise ilk depreme Elbistan'da, ikincisine köydeki evlerinde yakalandıklarını, her iki evin de hasar gördüğünü anlatarak "İşler düzene girdiğinde, evlerimiz yapıldığında geri döneceğiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 35 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 105 bini aşkın kişinin de yaralandığı depremlerin ardından evleri yıkılan veya hasar gören afetzedeler, Antalya'daki otel, lojman, apart, kamu misafirhanesi ve KYK yurtlarına yerleştirildi. Kentte misafir edilen depremzedelerin sayısı, 72 bine ulaştı. İbik ve Alpay aileleri de Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otele yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Külkören Mahallesi'nden eşi Elif İbik (60) ile gelen Hasan İbik, "Saat 04.17'de bir sarsıntı oldu. Hanım ile dışarı çıktık. Daha sonra yaklaşık 4 gün evin dışında, bir tandır evi vardı, orada 30 kişi kaldık. Daha sonra mecbur kaldığımız ve orada duramayacağımızı anlayınca buraya geldik. Önce Allah sonra insanlarımız bize yardım etti. Antalya'ya barınmaya geldik. İnşallah ortalık rahatlayınca geri dönmeyi düşünüyoruz" dedi.

'TANDIR EVİNDE KALMAK ZORUNDA KALDIK'

Oğlu ve 3 torununun da depremden kurtulup, Antalya'ya geldiğini anlatan İbik, "Bizi burada ağırlayan otel sahiplerine teşekkür ederim. Depremin ardından 30 kişi, tandır evinde kalmak zorunda kaldık. Küçücük bir yere 30 kişi sığdık. Bu tandır evi, bildiğimiz ekmek yapılan yer. Sürekli soba yaktık. Hava çok soğuktu. Çocuklarımız hastalanınca buraya gelmek zorunda kaldık. Benim abim hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvanları olduğu için onları bırakıp, gelemedi. Çok ısrar ettik gelmesi için ama hayvanlarını bırakamadı. 'Ancak bu hayvanları devlete teslim edersem gelirim' dedi. Şimdi orada duruyor ve tandır evinde yaşamaya devam ediyor. Akrabalarımızdan ölenler oldu ama ailemden ölen olmadı. Çok şükür ama çok ölen var. Böyle deprem görmedik. Elbistan, çok kötü durumda" diye konuştu.

'MEMLEKETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN'

Ailesiyle Antalya'ya gelen Ömer Alpay da depreme Elbistan'daki evlerinde yakalandıklarını söyleyerek, "İlk depremin ardından evimizden zor çıktık. Köyde (Karaelbistan) de evimiz vardı. Hemen oraya gittik, ikinci depreme burada yakalandık. Oradan da zor çıktık sonra okulun bahçesine gittik, araçta kaldık. Küçük bir kulübe vardı, çocukları yerleştirdik ama soğuktan kalamadık. 2 gün sonra dayanamayınca buraya gelmek zorunda kaldık. Depremde çocuklarımızı kurtarmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Antalyalılar, elimizden tuttu. Misafirperverliklerinden dolayı Antalya halkına çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldi. Memleketimize geçmiş olsun. İlk andaki depremde evde çocuklarım ve torunlarımla birlikte 7 kişiydik. İkinci depreme de köydeki evimizde yakalandık" dedi.

'EVLERİMİZ YAPILDIĞINDA GERİ DÖNECEĞİZ'

Elbistan'da inşaatta boyacılık yaptığını anlatan Alpay, "Kış günü zaten iş yoktu. Yaz gelmesini bekliyorduk. Elbistan, bizim memleketimiz. İşler düzene girdiğinde, evlerimiz yapıldığında geri döneceğiz. Benim 1 dönüm tarlam olmasa bile memleketim olduğu için döneceğim. Bu yaştan sonra başka yerde yapamam fakat çocuklarım dönmemeyi düşünebilir. Onların da görüşlerine saygı duyarım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

