Elbistan'da torunlarıyla depreme yakalandı, 'Sürünerek dışarı çıktık' dedi



Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kızı, damadı ve torunları ile oturduğu 2 katlı evde depreme yakalanan Gülseher Demir (65), "O sırada evde ne yapacağımızı bilemedik. Soba falan yıkıldı, ayaktaydım. Merdivenlerden sürünerek dışarı çıktık, o kadarını hatırlıyorum" dedi.

Gülseher Demir'in kızı, damadı ve 2 torunu ile oturduğu 2 katlı ev, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Elbistan'dan Antalya'ya gelen Demir ile ailesi, Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otele yerleştirildi. Büyük korku yaşadıklarını belirten Gülseher Demir, o anları anlattı. Demir, "Gece sallantı ile uyandık. O sırada 14 yaşındaki torunum, 'Sallanıyoruz' diyerek uyandı. Korkmaya başladı. Torunumu 'Zelzele oluyor, kalk, ev uçacak' diyerek yanıma çağırdım. Onu zorla kaldırdım. Hemen evin dışına çıktık. Sokakta hava çok soğuktu, ateş yaktık; saat 09.30'a kadar kapının önünde bekledik. Baktık, bir şey yok sonra eve tekrar çıktık ve yattık. Tekrar kalktık, çay hazırladım. Çayı içiyorduk, bir sallantı başladı. O sırada evde ne yapacağımızı bilemedik. Soba falan yıkıldı, ayaktaydım. Merdivenlerden sürünerek dışarı çıktık, o kadarını hatırlıyorum. Evin alt katında kızım ile damadım oturuyordu. 2 torunum benim yanımdaydı. Evimiz 2 katlıydı. Dışarı çıktığımda kızım ile damadım da dışarı çıkmıştı. Depremi çok kötü yaşadık" dedi.

'YIKILMADIYSA OKULUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Gülseher Demir'in torunu Berat Kurt (10) ise "Saat 04.17'de deprem oldu. O sırada hepimiz evde uyuyorduk, annem kalkmıştı. Annem, babamı ve bizi uyandırdı. Babam, sağa sola koşuyordu. Birinci depremde bir şey olmadı, diye fazla önemsemedik. Art arda depremler olmaya başlayınca dışarı çıktık. Ateş yaktık, saat 09.30'a kadar dışarıda bekledik sonra tekrar eve girdik. Saat 13.47'de tekrar deprem oldu. O sırada anneannemin yanındaydık, kendimizi dışarı zor attık. Depremde herkes dışarı çıkmıştı. Ortaokulda okuyorum. Okulum yıkılmadıysa okuluma devam etmek istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-02-16 14:33:32



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