Depremzede çocuklar oyunla moral buluyor



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenip Antalya'ya getirilen depremzede çocuklar, Kızılay gönüllüleri ve uzman pedagoglar gözetiminde oyun oynayıp, moral buluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gören ve kimileri enkaz altından çıkarılan çocuklar, Antalya'da uzman pedagoglar ve gönüllüler eşliğinde zaman geçiriyor. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda kurulan oyun ve eğitim alanlarında resim yapan, şarkı söyleyen, çeşitli etkinliklere katılan 3 ile 15 yaş arası çocuklar, deprem ve sonrasında yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Çocukların eğlendiği anlar ise anne ve babaları tarafından tebessümle takip ediliyor.

Annesi, babası ve kardeşiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden gelen İrem Kumaru (14), kendisi gibi depremzede çocuklarla oyun oynayıp, gönüllülerin getirdiği şeker ve çikolataların tadına baktı. Kumaru kendisine verilen oyuncak ayıyı ise bir an olsun elinden bırakmadı. Evinin yıkıldığını, ailesiyle Antalya'ya geldiğini anlatan Kumaru, "Arkadaşlarımla oyun oynuyorum, öğretmenlerimle birlikteyim. Mutluyum" dedi.

Kızılay gönüllüsü Büşra Çetin ise "Depremzede çocuklarla gönüllü ilgileniyorum. Onların depremde yaşadığı kötü duyguları unutturmak, önceki yaşantıları devam ediyormuş gibi hissettirmek istiyoruz. Motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-02-16 14:49:01



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