Antalya'da ağırlanan depremzede sayısı 140 bine ulaştı



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, kentte ağırlanan depremzede sayısının 140 bine ulaştığını söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Antalya'ya gelip KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Vali Yazıcı'ya, AK Parti Milletvekili Atay Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan eşlik etti.

Deprem travmasından ilk çıkarılması gereken kitlenin çocuklar olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Onlar için hayatı normalleştirmemiz lazım. O nedenle bu tür yerleri önemsiyoruz, her noktada kurmaya gayret ediyoruz. Kurduğumuz ekipler, depremzedeleri yerleştirdiğimiz yerleri tarayarak okul yaşındaki çocuklarımızı tespit etti. 12 bin civarında olduklarını belirledik. İkinci yarı yılda okula gitme istekleri kendi inisifiyatiflerinde, fakat biz hazırlıklarımızı tamamladık. Nakillerini aldırıp okula gitmek isteyen öğrencileri de taşıma yaparak okullarına götürüp eğitimlerini sağlayacağız" dedi.

Otel, apart otel, otel lojmanı ve pansiyon gibi yerlerde kalan depremzede misafir sayısının il genelinde 74 bin 900 olarak belirlendiğini sözlerine ekleyen Vali Yazıcı, "Misafirhanelerdeki sayımız 4 bin 250. Bu sayı değişmiyor, kapasite belli. KYK yurtlarında ise 8 bin üzerinde depremzede kalıyor. 50 binin üzerinde de Alanya, Manavgat, çevre ilçeler ve mahallelerde yakınlarının yanında kalan depremzedelerimiz bulunuyor. Dolayısıyla şehrimizde bizim kayıt edebildiğimiz 140 bin civarında depremzede görünüyor" diye konuştu.

40 BİN DEPREMZEDEYE PSİKODESTEK

Tesis ve otellerde kalan 80 bin depremzedenin 40 binine psikodestek sağladıklarını sözlerine ekleyen Yazıcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri ve Sağlık Bakanlığı desteğiyle psikologlarımız, rehber öğretmenlerimiz danışmanlık hizmeti altında destek verdi. 80 binin üzerinde depremzede çeşitli nedenlerle hastanelerimize başvurdu ve muayeneleri yapıldı. 90 civarında yoğun bakımda hastamız var. 38-40 bin kişiye sağlık taraması için ulaştık. Antalya olarak seferber olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-02-17 12:10:21



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