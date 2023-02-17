Antalya'da ağırlanan depremzede sayısı 140 bine ulaştı (2)



MANAVGAT'A 50 BİN DEPREMZEDE GELDİ

Manavgat Kaymakamlığı ve Türk Kızılay tarafından depremin olduğu gün başlatılan yardım kampanyası aralıksız devam ediyor. ANTBİRLİK Manavgat Kooperatifi deposunda oluşturulan yardım koordinasyon merkezinde sürdürülen çalışmalara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kamu kurumları tarafından aktif destek veriliyor. Depremin ilk günlerinde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilirken, gelen depremzedelerin sayısının artmasıyla birlikte bu kez de ilçedeki ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Yardım merkezine vatandaşlar tarafından getirilen eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giyecek, gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, ısıtıcı, tüp, yatak, battaniye gibi malzemeler depremzedelere dağıtılıyor.

'İLÇEMİZE 50 BİNİN ÜZERİNDE DEPREMZEDE TAHLİYESİ YAPILDI'

Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, depremin ilk gününde Kaymakamlıkla birlikte koordinasyonu sağlayarak deprem bölgesine yardım göndermeye başladıklarını anlattı. Kapukaya, "İlk 3 gün 30 TIR yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Daha sonra deprem bölgesinden tahliyesi yapılan vatandaşlarımızı ağırlamaya başladık. İlçemize 50 binin üzerinde depremzede vatandaşın tahliyesi yapıldı. Gelen depremzedelerden kimi otellere, kimi KYK yurtlarına yerleştirildi. Manavgat dışarıdan çok fazla göç aldığı için çok büyük kısmı da kendi akrabalarının evlerine yerleşti" dedi.

'İKAMETGAH ÜZERİNDEN TEYİDİ YAPILIYOR'

Otellerde misafir edilen depremzedelerle ilgili olarak Manavgat Kaymakamlığı'nın her otel için 3'er öğretmen görevlendirdiğini söyleyen Kapukaya, bu öğretmenlerin otellerde ihtiyaçları belirledikten sonra depodan aldıklarını belirtti. Manavgat'ta akrabalarının yanında kalan ihtiyaç sahibi depremzedelere de her türlü yardımı yaptıklarını dile getiren Kapukaya, "Depremzede vatandaşımız buraya geldiği zaman kayıt büromuza uğruyor. Orada deprem bölgesinde yaşayıp yaşamadığının ikametgah üzerinden teyidi yapılıyor. İkametgahı deprem bölgesindeyse bir öğretmenimiz eşliğinde depolarımızdan ihtiyaçlarını gideriyorlar" diye konuştu.

'HALKIMIZDAN YARDIMLARA DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ'

Kapukaya, depremzedelere verdikleri ihtiyaç maddeleri konusunda şunları söyledi:

"Otelde ya da KYK yurtlarında misafir ettiğimiz depremzedelerimize gıda ve hijyen maddeleri vermiyoruz ilk etapta. Zaten onlar otel ve yurtlarda karşılanıyor. Ama evde kalanlara gıda, hijyen, battaniye, ısıtıcı; bazı oteller sezonluk olduğu için o otellerde kalanlara ısıtıcı ve battaniye ihtiyacı oluyor, kışlık kıyafet, iç çamaşırı, ayakkabı veriyoruz. İlk etapta acil ihtiyaç ne varsa hepsi depolarımızdan Manavgat Kaymakamlığımızla birlikte koordineli olarak bir tek vatandaşımızı mağdur etmemek için çalışıyoruz. Şu andaki en büyük ihtiyacımız, battaniye, ısıtıcı, gıda, kıyafet, özellikle iç çamaşırı. Çünkü iç çamaşırını en az 2'şer 3'er tane vermek zorundayız. Halkımızdan yardımlara devam etmelerini istiyoruz."

Öte yandan, depremzedelerin ihtiyaçlarını temin ettikleri ANTBİRLİK depolarında hayırseverler ve çeşitli kurumlar tarafından kendilerine ikramlarda bulunuluyor. Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri tarafından çorba dağıtımı yapılırken, hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen unlarla, okullardaki görevli kadınlar ve öğretmenler pişi yapıp helvayla birlikte ikram ediyor. Ayrıca sürekli olarak çay servisi yapılıyor. Pişi yapan kadınlardan Nebahat Koçer, kendilerinin ilçedeki okullarda görevli çalıştıklarını, hayırseverlerin getirdikleri unlarla hamur karıp pişi yaparak depremzedelere ikram ettiklerini söyledi. (DHA)

Mithat ABAKAN/Manavgat (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2023-02-17 14:32:11



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