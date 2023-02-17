Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım'ı TFF'ye bildirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- Antalyaspor, Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Antalyaspor forması giyecek.

Antalyaspor bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bertuğ Yıldırım'ın lisansını çıkarttı. Genç futbolcu, Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle sezonun kalan bölümünü Antalyaspor'da geçirecek.

Sezonun geride kalan kısmında Hatayspor ile 17 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 4 gol kaydetti. 20 yaşındaki futbolcunun 2 tane de asist katkısı bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Adem AKALAN

2023-02-17 16:14:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.