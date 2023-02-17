Deprem bölgesinde afetzedelere 'psikolojik ilk yardım'



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'a giderek psikososyal destek çadırları kuran psikolojik danışmanrehber öğretmenler, görevlerini meslektaşlarına devredip, Antalya'ya döndü. Rehber öğretmen Serdar Erkan, "Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaya 'psikolojik ilk yardım' diyoruz. Mahallelerde kurulan çadırlarda yaşayan insanlarla görüştük. İlk dinlemeleri yaptıktan sonra onları rahatlatıcı konuşmalarımız oldu. Onlara bir okul formatı yarattık" dedi.

Depremin yaşandığı bölgelerde öğrenci ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmaları organize eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı ve Psikososyal Destek Programı' kapsamında Adıyaman'a görevlendirdiği psikolojik danışmanrehber öğretmenler, 1 haftalık görev sürelerini tamamlayıp, uçakla Antalya'ya döndü. Hızır Reis Meslek Lisesi'nde psikolojik danışman ve rehber öğretmen Ece Kalabay Yavuz, bölgede 2 psikososyal destek çadırı kurduklarını anlattı. Adıyaman'a giden ilk psikolojik danışma ekibi olduklarını söyleyen Yavuz, "Psikososyal destek çadırlarımızda öğrencilerle çocuklarla yetişkinlerle bir araya geldik. Onlara psikolojik ilk yardım etkinlikleri başlattık ve sürdürdük. Görevi devrettiğimiz ekip, başlattığımız etkinliklere devam ediyor. 2 yaştan 18 yaşa kadar tüm kitleye yardımımızı verdik" dedi.

Ekipte gönüllü yer alan, Antalya Lisesi'nde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmen Serdar Erkan, "Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaya 'psikolojik ilk yardım' diyoruz. Mahallelerde kurulan çadırlarda yaşayan insanlarla görüştük. Onlara devletimizin, milletimizin orada olduğunun mesajını verdik. İlk dinlemeleri yaptıktan sonra onları rahatlatıcı konuşmalarımız oldu. 3 ve 10 yaş arası çocuklara oyun yoluyla rahatlatma konuları işledik. Onlara bir okul formatı yarattık. Çünkü travma yaşayan küçük çocuklar ve ergenleri biz okul ortamına davet ederiz, orada yaşıtlarıyla rahatlamalarını sağlarız" diye konuştu.

Deprem bölgesinde 9 gün geçiren, bölgede olduğu sürede elinden yaralanan, gönüllü Etem Oğuz ise "Biz yardım ekibiydik. İkinci gününden bu yana oradayım. Çalışmalar sırasında yaralandım" dedi.

Öte yandan psikolojik danışmanrehber öğretmenlerle birlikte Adıyaman'daki depremzedeler de kente geldi. Akrabaları tarafından karşılanan depremzedeler, araçlarla kalacakları yerlere gitti. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-02-17 17:47:46



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