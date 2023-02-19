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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1999'da Marmara, bu kez de Kahramanmaraş depremini yaşadı

DHA

1999'da Marmara, bu kez de Kahramanmaraş depremini yaşadı


Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli, 11 ilde yıkıma neden olan depremde, Türkoğlu ilçesinde kirada oturdukları ev hasar gören Coşkun ailesi, Antalya'daki yakınlarının yanına yerleşti. 1999 Marmara depremini de yaşadığını söyleyen İsmail Coşkun (40), "1999 depreminde Adapazarı'ndaydım. Depremi orada yaşadım" dedi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan İsmail Coşkun'un, eşi Serpil Coşkun ve 4 çocuğuyla kirada oturduğu ev, depremde hasar gördü. Canlarını kurtarabilen ancak korku yaşayan ve 5 gün deprem bölgesinde kalan Coşkun ailesi, sonra Antalya'nın Serik ilçesindeki enişteleri Şenol Akbulut'un yanına geldi.
'EŞİM 1 METRE KADAR İLERİDEKİ DUVARA ÇARPTI'
Yaşadıklarını DHA'ya anlatan İsmail Coşkun, depremden önceki gece işten gelip, saat 01.00 sıralarında uyuduğunu belirterek, "Deprem olunca uyanamadım, eşim Serpil kaldırdı, çok korkmuştu. Sakinleştirmeye çalıştım. Sonra eşim ve çocuklarımı aldım dışarı çıkmak istedim, kapı açılmadı. Kapıyı zorla açtım. Sallantıdan eşim 1 metre kadar ilerideki duvara çarptı. Zorla dışarı çıktık. Dışarıda yağmur yağıyordu. Tüm komşular sokaktaydı, herkes bağırıyordu. O sırada sanki gök yarılmış gibi yağmur yağıyordu. Aşırı bir ses vardı. Çocuklar üzerimize uçak geldiğini sandı. Onun uçak olmadığını, ses olduğunu söyledim. Çocuklarımı binalardan uzak bir yere götürdüm. Deprem durdu. Yan komşularımızın binaları yıkıldı" dedi.
'SESLERİ DUYDUK AMA SALLANTIDAN MÜDAHALE EDEMEDİK'
İlk depremin ardından tekrar içeri girip, çocuklara kıyafet almak istediğini kaydeden İsmail Coşkun, "Sonra çocuklarımızı, komşuların minibüsü vardı ona bindirdik. Yağmur hiç dinmedi. Komşuların yardımına koştuk ama tekrar sallandığı için binalara fazla yaklaşamadık. Sesleri duyduk ama sallantıdan müdahale edemedik. Çocukları daha sonra kayınbiradere götürdüm. 5 gün boyunca kendi imkanlarımızla barınmaya çalıştık. 5 gün sonra bir çadır aldık. Sonra Antalya'dan eniştem Şenol Akbulut geldi. Bizi Antalya'ya getirdi. Burada herkes bize yardım ediyor" diye konuştu.
'EŞİM HALA ÇOK KORKUYOR'
Türkoğlu ilçesinde çalıştığı tekstil iplik fabrikasının yıkıldığını söyleyen İsmail Coşkun, şöyle konuştu:
"Depremde ilk aklıma çocuklar geldi. Hemen hepsini uyandırdım. Oğlum annesinin kucağındaydı, onu kucağıma aldım. Çocuklarımın hepsini kucağıma alıp bağrıma bastım, bana destek oldular. Yıkılmamak için o şekilde dışarı çıktık. Evim tam göçmedi. Yan yattı. Eve giriyorum ama sürekli sallanıyor. Türkoğlu bayağı zarar gördü. Eşim hala çok korkuyor. Çadırda kalırken sıcak yere almak istedim ama çadırın kapısında yattı korkudan."
'1999 DEPREMİNİ DE YAŞADIM'
Marmara'daki 17 Ağustos 1999 depremini de yaşadığını anlatan Coşkun, "1999 depreminde Adapazarı'ndaydım. Orada çalışıyordum. Depremi orada yaşadım. Dağlarda fındık topluyordum. 2023'te de Türkoğlu'nda yaşadım" diye konuştu.
'HAVADA KIRMIZILIK OLDU'
Coşkun'un kızı Melisa Coşkun (7), "Depremde çok korktum. Havada kırmızılık oldu. Uçak sesleri geldi ondan korktum. Hava çok soğuktu. Ayağımda çorabım yoktu, çok üşüdü. Gocuğumu ilk depremde alamadık. Orada kaldı" dedi.
Galatasaray taraftarı olduğunu ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok sevdiğini de belirten Melisa, kendisinden imzalı forma istedi.
'MUSLERA'YI ÇOK SEVİYORUM'
Coşkun'un oğlu Ramazan Coşkun (5) da "Muslera'yı çok seviyorum. Ondan forma ve top istiyorum. Muslera'yı çok seviyorum, dünyalar kadar. Onu görmek istiyorum yanına gitmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-02-19 10:45:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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