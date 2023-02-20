Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray maçında tribünleri doldurmayı hedefliyoruz



Engin ATAOĞLU / ALANYA (Antalya), (DHA) Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray ile depremzedeler için hazırlık maçı yapacaklarını belirterek, "Bu anlamlı maça herkesi davet ediyoruz ve tribünleri doldurmayı hedefliyoruz" dedi.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzedeler için pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu´nda Galatasaray ile karışılacakları hazırlık maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen başkan Hasan Çavuşoğlu, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Çok üzüntülü olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Kolay değil, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Deprem felaketinden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Tabii ki yaraların sarılması için elimizden gelen destekleri veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Bu anlamda depremzede vatandaşlarımıza destek vermek için Galatasaray Spor Kulübü ile iş birliği yaparak hazırlık maçı organize ettik. Hazırlık maçımız, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu´nda oynanacak" dedi.

GELİRLER DEPREMZEDELERE

Hazırlık maçının gelirlerinin tamamının depremzede vatandaşlar için AFAD'a bağışlanacağını aktaran Hasan Çavuşoğlu, "Bu anlamda birlik ve beraberlik içinde olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı maça herkesi davet ediyoruz ve tribünleri doldurmayı hedefliyoruz. Alanyaspor yönetimi, Alanya protokolü dahil herkes destek amaçlı maça bilet alarak giriş yapacak. Alanya halkımız böyle konularda özellikle duyarlıdır. Stadyumun bu maçta tıklım tıklım dolu olacağına inanıyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-02-20 19:21:53



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