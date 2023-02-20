Hatay depremi sonrası Antalya'da 'deniz' uyarısı açıklaması



Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valiliği, Hatay'da meydana gelen depremin ardından AFAD´ın paylaşımı üzerine, deniz seviyesinin yükselme riski nedeniyle `denizlerden uzak durun´ çağrısı yaptı. AFAD´ın uyarıyı kaldırması üzerine bu gelişme de valilikçe duyuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ´da 5.8 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi.

Bu gelişme üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde vatandaşları deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Antalya Valiliği´nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" denildi.

Bir süre sonra AFAD´ın uyarının kaldırıldığını açıklaması üzerine Antalya Valiliği de bilgiyi paylaştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2023-02-20 22:33:36



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