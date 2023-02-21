Polise, darptan 4 ay; şikayet edilene 'direnme' ve 'hakaret'ten 3 yıl hapis



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evin önünde bağırdığı gerekçesiyle şikayet edilen Çağdaş Yırtıcı'yı (35) cop, tekme ve yumrukla darbedip, ellerini dezenfekte ettikten sonra şiddeti sürdüren 5 polisten biri 'kasten yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 4 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Yırtıcı ise 'direnme' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıl 15 gün hapis cezası aldı.

Olay, 25 Ocak 2021 günü saat 01.30 sıralarında, Duraliler Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde meydana geldi. Sitede oturan Ş.Ö., husumetli olduğu Çağdaş Yırtıcı'nın, evinin kapısına gelerek bağırdığı iddiasıyla 112 Acil Servis'i aradı. İhbarla adrese polis ekibi sevk edildi. İki polis memuru, apartman girişinde Çağdaş Yırtıcı ile konuşmaya başladı. Bu sırada polislerden biri, kendisine küfrettiği iddiasıyla Yırtıcı'yı itekleyerek yere düşürdü. Takviye ekipler birlikte sayıları 5'i bulan polisler, Çağdaş Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darbetti.

DAYAK ARASI DEZENFEKTAN

Ters kelepçe takılarak, yerde vücuduna ve ayaklarına baskı yapılan Yırtıcı, 12 dakika boyunca dövüldü. Ayakları ile kendisini savunmaya çalışan Çağdaş Yırtıcı'ya tekme ve yumrukla şiddet uygulayan bir polis ise arkadaşı tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin cebinden çıkardığı dezenfektan ile ellerini temizleyen polisler, darbetmeyi sürdürdü. Cebinden sigara çıkarıp içen bir polis memuru da kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri Çağdaş Yırtıcı'yı cep telefonuyla görüntüledi. Yerde yatan Çağdaş Yırtıcı, daha sonra 3 polis memuru tarafından taşınarak, polis aracına bindirildi. Olay, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrası Çağdaş Yırtıcı polislerden, polisler de Yırtıcı'dan şikayetçi oldu. Çağdaş Yırtıcı'yı darbeden polisler hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, polis memurları A.A., B.G., Ö.E., R.E. ve S.K.'nin, şüpheli-müşteki Çağdaş Yırtıcı'yı yumruk, cop ve tekmelerle vurmak suretiyle 'basit tıbbi müdahale ile giderilemez' şekilde yaraladıklarına dikkat çekildi. İddianamede, müşteki-şüpheli polis memurlarının, karşılarındaki kişiye karşı görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullandığı belirtilerek, 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmaları istendi.

Çağdaş Yırtıcı, Antalya 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, başka bir suçtan tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Diğer sanıklar A.A., B.G., Ö.E, S.K. ve R.E. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

'HER ŞEY KAMERA KAYITLARINDA VAR'

Son savunmasını yapan Çağdaş Yırtıcı, "Atılı suçu kabul etmiyorum. Her şey kamera kayıtlarında var. Bana kimlik sorulmamıştır. Daha önceden beni tanıdıkları için bunu yaptıklarını söylemişlerdir. Öncelikle beraatime, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkemeye kısa süre ara verilmesinin ardından sanıklar A.A., B.G., Ö.E ve S.K. hakkında beraat kararı verildi. Sanık R.E.'ye 'kasten yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından indirim uygulanarak, toplam 4 ay 10 gün, Çağdaş Yırtıcı'ya ise 'direnme' ve 'hakaret' suçlarından toplam 3 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Yırtıcı'nın avukatı, kararı temyiz edeceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-21 10:24:26



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