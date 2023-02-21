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Depremden kaçıp geldiği Antalya'da ikinci bebeğini dünyaya getirdi

DHA

Depremden kaçıp geldiği Antalya'da ikinci bebeğini dünyaya getirdi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde depremlere yakalanıp, Antalya'ya getirilen Nesibe General (24), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ikinci kızı İkra'yı dünyaya getirdi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere Elbistan ilçesinde yakalanan 37 haftalık hamile Nesibe General ile eşinin 3-4 ay önce krediyle aldıkları ev, ağır hasar gördü. Evden kendilerini zor dışarı atan Nesibe General, tanıdıklarının aracılığıyla Antalya'ya getirildi. Antalya'da doğum sancısı tutan General, depremden 10 gün sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 'İkra' adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
'HEPSİ BİZİM İNSANIMIZ'
Nesibe General, deprem nedeniyle evlerinin ağır hasar gördüğünü, Antalya'ya geldiklerini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yaptığını aktaran Nesibe General, "37 haftalık hamileydim. Bebeğimizin gelişim geriliği vardı. O halde deprem atlattık. Burada doğum sürecim başladı. Çadırda durumlar kötü olduğu için sağ olsun yakınımız gelip, aldı. Bebeğim sarılık geçirdi. Biraz önce kıyafetlerini giydirdik. Mavi ışığı daha biraz önce kapattılar" dedi.
Depremde zor anlar yaşadıklarını aktaran General, "Büyük kızım depremden sonra 'Su' diye haykırdı. Ne bir ekmek ne su bulabildik. Eşim asker, Diyarbakır Lice'de görev yapıyor. Eşim de gelecek. Kızımı görmedi. Oradaki herkes bizim yakınımız; hepsi bizim insanımız" dedi.
'TOPLAM 6 HASTAMIZ DOĞUM YAPTI'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, hastanedeki depremzedelerin durumu hakkında bilgi verdi. Depremden sonra birçok hastanın Akdeniz Üniversitesi'ne başvurduğunu aktaran Prof. Dr. Doğan, "Ortopedi, beyin cerrahisi, travma ve kadın doğum hastaları başvurdu. Normal doğum süreçlerini oralarda takip eden hastalarımız, deprem süreciyle bize başvurdu. Toplam 6 hastamız doğum yaptı. 4'ünü sağlıklı taburcu ettik. 2 hastamızı doğum süreci sonrasında takipleri yapılıp, taburcu edilmesi planlanıyor. 1 hastamızın bebeğinde doğum sonrasında sarılık geliştiği için yeni doğan polikliğinde takip ediyoruz. Bebeklerimiz gayet iyi, anneleri de gayet iyi. Hiçbir sıkıntı problemleri yok. Psikolojileri bir miktar sıkıntılı durumda, destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
HEM TIBBİ HEM SOSYAL AÇIDAN DESTEK
Depremzedelerden bazı talepler aldıklarını aktaran Prof. Dr. Doğan, "İster istemez kalacak yerleri ile sıkıntıları olabiliyor. Yönetimle beraber hastalarımıza destek olduk. Diğer idari bilimlerimizle görüşüyoruz. Hem bizim yurtlarımızda hem de sosyal tesislerimizde kalmalarını sağlıyoruz. Elimizden gelen desteği hem tıbbi hem de sosyal açıdan sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
Tüm branşlarda hasta kabul ettiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, "Kronik hastalıkları olan hastalarımız da var; bakım amaçlı bize başvuruyor. Özellikle tıbbi onkolojide, kanser hastalarının süreçlerini aksatmamak açısından canla başla çalışıyoruz. Bu konuda hasta sayılarımızda artış var. Elimizden geldiğince hem akut hem de kronik süreçlerde hastalarımızı takip ediyoruz. Tedavilerini aksatmadan her türlü desteğimizi hastane yönetimi olarak sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-02-21 12:50:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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