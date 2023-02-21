Bakanlığa ait otel, 'işgal' nedeniyle polis eşliğinde boşaltıldı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'nde mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan 11 odalı bir otel, tesiste işgalci olarak bulunan firma tebligatlara rağmen binayı boşaltmayınca Antalya 4'ncü İdare Mahkemesi'nin kararına istinaden polis eşliğinde tahliye edildi. Binanın bundan böyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ek hizmet binası ve Turizm Danışma Bürosu olarak hizmet vereceği belirtildi.

Kaleiçi semti Tuzcular Mahallesi'nde mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait 11 odalı Türkevi Oteli'nin Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin kararına istinaden tahliye edilmesine karar verildi. Tesiste işgalci olarak bulunan firma, tüm tebligatlara rağmen binayı boşaltmadı. İşgali uzatabilmek adına tesisi başkasına devreden firmaya bugün polis eşliğinde tahliye yapılacağı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile beraberindeki ekip, polis eşliğinde öğle saatlerinde otele geldi. Polis güvenlik önlemleri alırken, içerideki eşyalar otel personelleri tarafından taşındı. Tahliye işlemi öncesinde otele 32 afetzedenin yerleştirildiği tespit edildi ve otelden alınan afetzedeler İl Kültür Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirilerek kendilerine uygun diğer konaklama tesislerine götürüldü.

Tahliye yapılan binanın bundan böyle Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ek hizmet binası ve Turizm Danışma Bürosu olarak hizmet vereceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Zoroğlu, firma yetkilileri hakkında da 'dolandırıcılık' ve 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçlarından suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-21 13:04:42



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