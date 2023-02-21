Şenay'ı öldüren eşe, ağırlaştırılmış müebbet talebi

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu (37) tabancayla vurup öldüren Serkan Ayvaoğlu (43) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Olay, geçen yıl 13 Ağustos'ta Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Annesini ziyaret edip düğüne katılan Şenay Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı aldırdığı Serkan Ayvaoğlu ile tartıştı. Tartışma sırasında Ayvaoğlu, eşi Şenay Ayvaoğlu'na tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'nde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serkan Ayvaoğlu hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın duruşmasında, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık Serkan Ayvaoğlu, önceki beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, olayda haksız tahrik hususu oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-21 16:44:31



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