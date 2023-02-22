Alanya'da 45 bin depremzede ağırlanıyor



Engin ATAOĞLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ilçede 28 bini otellerde olmak üzere 45 bin civarında depremzedenin ağırlandığını söyledi. Sili, "Herkes kendi gücü, imkanı oranında bir şekilde verdi ve hakikaten `asrın felaketi´ olarak adlandırılan bu sürecin yaralarının sarılması için ciddi çaba gösterdi" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ülke olarak zor süreçten geçildiğini, Alanya otel işletmecilerinin özveriyle elini taşın altına koyduğunu söyledi. Sili, "Alanya bölgesi depremin olduğu bölgeye kara yoluyla Mersin ile ilk ulaşılan bölgelerden. Bu bağlamda depremin akabinde Alanya'ya çok hızlı bir geliş oldu. Biz kaymakamımızla beraber öncelikle bu süreci nasıl idame ettireceğimiz noktasında toplantılar yaptık. Daha sonra sayın valimiz, Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'ya geldiler ve burada bulunan, kışın aslen kapalı olan tesislerimizin açılması noktasında bir karar aldık. Bu minvalde de şu ana kadar otellerimize 28 binin üzerinde vatandaşımızı yerleştirdik. Bir taraftan da evler ve yurtlar var. Burada tanıdıkları olan ya da evlerini depremzedelere açmış insanlarla birlikte sayı 45 bin civarında ama bunun daha da yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Bize halen kaydolmamış veya kayıt süreci devam eden oteller var, evlerde olup kaydolmamış insanlarımız var. Kayıtlar devam ediyor" dedi.

'ORGANİZASYONLARIMIZI TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Alanya'da yaklaşık 200 tesisin depremzedelere açıldığını vurgulayan Burhan Sili, "Bunlardan kış döneminde faaliyet gösterdiği için halihazırda açık olan 30 tesisimiz vardı. Bunlara daha az oda vermeye çalıştık. Tatilcilerle bir aradaki otelleri çoğu zaten doluydu. Misafirlerimizle depremzedelerimiz bir arada rahatça süreci geçirebilsinler diye ve sayın valimizin ifade ettiği ve sayın kaymakamımızla da görüştüğümüz üzere oteller sezona hazırlık yapmak zorunda. 1 Mart'ta girişleri olan oteller var. 1 Mart'ta tesise girişleri olan tesislerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı daha geç açılacak olanlara yönlendirme, veyahut devletimizin oluşturmuş olduğu KYK yurtları, misafirhaneler gibi yerlere yönlendirme gibi bir süreci şu anda planlıyoruz ama genel olarak şu bir realite; evet, sezona da hazırlanılması lazım, bu ülkenin turizme de turizm gelirine de ihtiyacı var. Sonuçta biz tesislerimizi o açılış süreciyle doğru orantılı olarak misafirlerimizi burada ağırlamak, sonra da devletimizin sağlamış olduğu imkanlarla o şehirlere ya da kendi şehirlerine yerleştirilmesi noktasındaki organizasyonlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

`GECE GÜNDÜZ UYUMAYAN İNSANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Otellere yerleştirilen depremzedelerin tamamını kayıt altına almaya çalıştıklarını, şu anda otellerin büyük bölümünde depremzedelerin hem ısınma hem iaşe gibi ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden ALTİD Başkanı Sili, şunları söyledi:

"Bunun haricinde şu ya da bu şekilde otellerini açamayan, tadilatta olması veya otelin kış şartlarına uygun olmaması durumunda otellerini açamayan tesislerimizin bir bölümünün sahipleriyle de beraber bir bütçe oluşturduk. Yemek çıkarma imkanı olmayan küçük otellere de bir yemek fabrikamızla anlaşarak günlük üç öğün yemek göndermeye başladık. Yemek yapma imkanı olup da bu gücü olmayan birkaç küçük tesisimize ise gıda desteği vermeye başladık ve devam ediyoruz. Tabii zorlu bir süreç ama ümit ediyorum ki hep birlikte halledeceğiz ve insanlarımızı da en azından o ilk şokları atlatmaları hem kendi memleketlerine devletimizin yapmış olduğu organizasyonlarla dönmeleri noktasındaki süreci halledeceğiz. Tabii bu süreç sadece Alanya'da gerçekleşmedi. Türkiye'nin her yerinde gerçekleşti. Yaklaşık 750 bin depremzede şu anda Türkiye'nin farklı şehirlerinde otelcilerimiz tarafından ağırlanıyor. 'Şu kişi şu kadar yaptı, bu kişi bu kadar yaptı' dan ziyade ben Alanya ve tüm Türkiye'de şunu gördüm; herkes kendi gücü, kendi imkanı oranında bir şekilde verdi. Hakikaten 'asrın felaketi' olarak adlandırılan bu sürecin yaralarının sarılması için ciddi bir çaba gösterdi. Bu anlamda hem Alanyalı otelcilerimize, bu işe gönüllü ya da görevli olarak destek veren, gece gündüz uyumayan insanlarımıza teşekkür ediyorum." DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-02-22 12:14:29



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