Depremzede kadınlar, bölgedeki komşuları için atkı, bere ve lif örüyor



İbrahim LALELİAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından TRT Antalya Lara Kampı'na yerleştirilen depremzede kadınlar, bölgedeki komşuları için renkli yünlerle atkı, eldiven, lif, bere ve hırka örüyor. Projenin mimarı Betül Altuntaş, "Hem kendilerine hem de depremzede komşularına katkı için 'İpi Sizden, Örmesi Bizden' projesini başlattık. Örgü ipi, yün, şiş ve tığ istiyorlar" dedi.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'ten getirilip, TRT Antalya Lara Kampı'na yerleştirilen depremzede kadınlar, komşuları için 'İpi Sizden, Örmesi Bizden' adlı projeye katılıyor. Radyo yapımcısı Betül Altuntaş ile Kadriye Kocaman'ın girişimi ile bir araya gelen depremzede kadınlar, temin edilen renkli yünlerle atkı, eldiven, lif, bere ve hırka örüp, yaraların sarılmasına yardımcı oluyor.

'ÖRGÜ İPİ, YÜN VE ŞİŞ İSTİYORLAR'

Projenin mimarı olan Betül Altuntaş, "TRT kampımızda 200'ün üzerinde depremzedeyi ağırlıyoruz. Birçoğu da üreten Türk kadını. Depremin 3'üncü günü bir ablamız benden ip istedi. 'Canımız sıkılıyor, üretmek istiyoruz, aklımızdan o anlar çıkmıyor' dedi. Ben ve arkadaşlarım da 'Ne yapabiliriz' dedik. Hem kendilerine hem de depremzede komşularına katkı için 'İpi Sizden, Örmesi Bizden' projesini başlattık. Öncelikle lif örmeye başladılar. Ardından hırka, bere, eldiven gibi giyim eşyaları da yapmak istediler. Çünkü o bölgede hala kış var; komşularının üşüdüğünü düşündüler. Örgü ipi, yün, şiş ve tığ istiyorlar" dedi.

LİF İHTİYACI PROJEYİ BAŞLATTI

Eşi ile birlikte depreme Malatya'daki evlerinde yakalandığını belirten Fadime Ayaz (64), projeye lif ihtiyacı nedeniyle başladıklarını söyledi. Ayaz, "Malatya'dan getirip, bizi TRT kampına yerleştirdiler. Buradaki yardım ofisine gittiğimde lif ihtiyacı olduğunu söylediler. Ben de 'İp alırsanız, örerim' dedim. Bu konuşmanın ardından kampanya başladı. Öncelikle buradaki depremzedeler için örüyoruz. Ardından deprem bölgesindeki komşularımız için hazırlayacak ve göndereceğiz. O acıyı yaşadım, 5 gün battaniye altında kaldım. Acımız çok. Bu şekilde kafamızı dağıtmaya çalışıyoruz ve üretiyoruz" diye konuştu.

'İYİ Kİ TÜRKİYE'DE YAŞIYORUM'

Depremi Adıyaman'daki evinde yakalanan Nazmiye Demir (50), 2 kızı, eşi ve görümcesiyle birlikte Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Yetişkin süveteri yapıyorum. Çok güzel birlik-beraberliği olan bir milletimiz var. İyi ki Türkiye'deyim. Çocukların bir yelek, süveter ihtiyaçları var. İp, tığ gerekli. Bize bunları temin ederlerse, kadınlar olarak yapabiliriz. Önce buradaki depremzedelerin ihtiyacını karşılaşıp, sonra diğer depremzedelere gönderebiliriz" dedi.

Songül Kavasoğlu (49) ise "Kahramanmaraş'tan geldim. Tüm ailem burada. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Örgü işliyoruz. Yaşananlar, kafamızdan çıkmıyor. Depremzede kadınlara el işleri yapıyoruz. Onlara buradan ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİAslı DURAN

2023-02-22 12:53:22



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