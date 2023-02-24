Depremzedelerin de kaldığı otelde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde depremzedelerin de kaldığı 3 yıldızlı otelde çıkan yangın, personelin de yardımıyla itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Konyaaltı ilçesindeki 3 yıldızlı bir otelin üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Odalara duman dolarken, otelde kalan depremzedeler ile yabancı turistler, tahliye edildi. Oteldeki misafirlerden bazıları, ayaklarında çorapları ile dışarı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan otel personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp, dumanı tahliye etti. Yangın sırasında elinden yaralanan otel personeline ambulansta müdahale edildi. Daha sonra depremzedeler ve müşteriler, yeniden odalarına döndü.

Şarjda bırakılan bir cep telefonunun patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-24 10:14:48



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