Malatyalı depremzede: Ev müstakildi; kaldırıp kaldırıp yere indiriyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatyalı depremzede: Ev müstakildi; kaldırıp kaldırıp yere indiriyordu

DHA

Malatyalı depremzede: Ev müstakildi; kaldırıp kaldırıp yere indiriyordu


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Malatya'dan Antalya'ya gelip, Serik ilçesindeki apart konuta ailesi ile yerleşen İbrahim İsbir, "İkinci depremde eniştemin evine gitmiştik. Sanki kıyamet koptu, yer yarıldı. Bizi kapıdan çıkartmadı. Ev müstakildi; kaldırıp kaldırıp yere indiriyordu" dedi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde oturan akraba İsbir ve Balı aileleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'nın Serik ilçesine geldi. Serik Oto Galericiler Sitesi Derneği Başkanı ve iş insanı Mustafa Özkaya'nın (44) kendilerine tahsis ettiği apart konuta yerleşen iki aile, deprem anında yaşadıklarını anlattı.
'SAĞA SOLA ÇARPIYORDUK'
İlk depremde çocuklarla çok korktuklarını belirten İbrahim İsbir, "Can havliyle dışarı çıkıp, arabamıza bindik. Kaçarken binaların önümüze yıkıldığını gördük. 'Kıyamet mi geliyor' diye düşündük. Binalar yıkıldığı için şehirden kaçmak zorunda kaldık. Kar yağıyordu, çocuklar çok korkmuştu. İkinci depremde eniştemin evine gitmiştik. Yemek yedikten sonra çay bile içemeden sanki kıyamet koptu. Annem yaşlı, o anda yanımdaydı. Onu koluma aldım. Sanki yer yarıldı. Bizi kapıdan çıkartmadı. Ev müstakildi; kaldırıp kaldırıp yere indiriyordu. Sağa sola çarpıyorduk. Dışarıya çıktığımızda 20-25 aile toplandı, onlar da korkmuşlardı. Boş bir alan vardı. Orada dururken deprem bir yandan da devam ediyordu. Sanki kıyamet koptu, yerin dibine gireceğiz. Öyle bir endişe vardı. Allah bize, Türk milletine bu acıyı yaşatmasın" dedi.
Antalya'ya geldiklerini ve burada hayırseverlerin kendilerini misafir ettiğini aktaran İsbir, "Çok şükür Antalya'dayız; burada hayırseverler var. İş insanları var. Bizi misafir eden Mustafa Özkaya'dan Allah razı olsun. Serik Belediye Başkanı ziyaretimize geldi. İlk etapta çocuklar için talimat verdi, konakladığımız yere hemen çocuk parkı yaptırdı" diye konuştu.
'OĞLUM SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ATTI'
İbrahim İsbir'in annesi Nuriye İsbir (74) de "Oğlumla kalıyordum. Baktım deprem salıyor. Oğlum tuttu kolumdan, sürükleyerek dışarı attı. Yalın ayak dışarı çıktık. Bugüne şükür. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.
İsbir'in eniştesi Yusuf Balı (34), deprem gününe ilişkin şunları söyledi:
"Okul kantini işletiyoruz. Deprem olduğunda kaynımla beraberdik. Dışarıya zorla çıktık. Binaların yıkıldığını gördük. Dışarı çıkar çıkmaz annem ve kardeşlerimin evlerine koşarak gittim. İkinci depremden sonra minibüsle açık alan olduğu için şehir mezarlığına gittik. Çok korktuk, orada 2 gün kaldık. Yiyecek bir şey bulamadık. Sadece kekle sabahı ettik. Çok soğuktu. Çocuklar üşüyordu. Sandalyelerin üzerinde sabahladık. 1-2 gün çok zorluk çektik ama ondan sonra Allah devletimizden razı olsun. Her şey boldu. Evimizde yiyemeyeceğimiz yiyeceklerimiz vardı. Çocuklarımız perişan olmadı. Sadece ilk günlerde çadır bulamadık. Malatya, çok soğuktu üşüyorduk. Daha sonra Antalya'ya geldik. Burada herkes birlik oldu. Herkes yardımcı oldu. Mustafa Özkaya, bize kapılarını açtı. Şimdi yerimiz rahat. Allah, kimseye o günleri bir daha göstermesin. İnşallah daha iyi olur. Tekrar memleketimize dönmeyi düşünüyoruz. Ama süreç ne olur? Bilemiyoruz. Evlerimizden bilgi alamıyoruz. Hasarlı mı, yıkıldı mı? Kendi iş yerimiz, düzenimiz var."
'OKULUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'
9 yaşındaki Hümeyra Berra İsbir ise "Depremde eniştemlerde yatıyorduk. Deprem oldu, korktuk. Hepimiz aşağı indik. Bütün evler üzerimize yıkılıyordu. Çok korkmuştuk. Dışarı pijama ile çıkmıştım. Çok soğuktu. Boş bir araziye geldik, bir gün geçirdik. Antalya'ya geldik. Bize burayı açan herkese teşekkür ederim. Okuyorum 3'üncü sınıfa gidiyorum. Burada okuluma devam etmek istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-02-24 11:10:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede asker arkadaşı ile ailesine ulaşıp, sıfır eşyalı evlerini tahsis etti
YEREL HABERLER Depremzede asker arkadaşı ile ailesine ulaşıp, sıfır ...
(Görüntülü) VALİSİ YAZICI 10 BİN 500 DEPREMZEDEYİ FARKLI İLLERDEKİ YURTLARA TAŞIDIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİSİ YAZICI 10 BİN 500 DEPREMZEDEYİ ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELER İLE TURİSTLERİN KALDIĞI OTELDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELER İLE TURİSTLERİN KALDIĞI ...
Depremzedelerin de kaldığı otelde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Depremzedelerin de kaldığı otelde çıkan yangın, kısa ...
Antalya Valisi Yazıcı: 10 bin 500 depremzedeyi farklı illerdeki yurtlara taşıdık
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı: 10 bin 500 depremzedeyi farklı ...
Antalya'da 59 bin 77 depremzedeye psiko-sosyal destek verildi
YEREL HABERLER Antalya'da 59 bin 77 depremzedeye psiko-sosyal destek ...
Antalya'da yediemin deposunda imha edilmiş gösterilen 3 bin 48 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da yediemin deposunda imha edilmiş gösterilen ...
Aranan hükümlü Kepez'de yakalandı
YEREL HABERLER Aranan hükümlü Kepez'de yakalandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli ...
Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı 13 bin 421'e ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı ...
Antalya ve çevre illerde 212 bin 500 depremzede ağırlanıyor
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde 212 bin 500 depremzede ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA TRAFİKTE, SAVAŞ VE DEPREM SONRASI PLAKA ÇEŞİTLİLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA TRAFİKTE, SAVAŞ VE DEPREM ...
Antalya'da trafikte, savaş ve deprem sonrası plaka çeşitliliği
YEREL HABERLER Antalya'da trafikte, savaş ve deprem sonrası plaka ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA DEPREMZEDELER İHTİYAÇLARINI &#039;GÖNÜL MAĞAZASI&#039;NDAN KARŞILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA DEPREMZEDELER ...
Antalya'daki orman yangınından geriye kalan kütükler depremzedeleri ısıtacak
YEREL HABERLER Antalya'daki orman yangınından geriye kalan kütükler ...
Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ...
Antalya'da depremzedeler ihtiyaçlarını 'Gönül Mağazası'ndan karşılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedeler ihtiyaçlarını 'Gönül ...
Depremzede ailenin engelli kızı, yardım toplama merkezinde gönüllü çalışıyor
YEREL HABERLER Depremzede ailenin engelli kızı, yardım toplama ...
Antalya'da depremzede çocuklar için kreş açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede çocuklar için kreş açıldı
Öğrencilerin anlamlı jesti, depremzedeleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Öğrencilerin anlamlı jesti, depremzedeleri ...
(Görüntülü) ÖĞRENCİLER &#039;YİYEBİLİRSİNİZ&#039; NOTUYLA BIRAKTI, DEPREMZEDE AİLE YEMEYE &#039;KIYAMADI&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRENCİLER 'YİYEBİLİRSİNİZ' ...
Antalyaspor, Luiz Adriano ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Luiz Adriano ile yollarını ayırdı
(Görüntülü)71 YAŞINDA DEPREMZEDELER İÇİN ÖRGÜ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)71 YAŞINDA DEPREMZEDELER İÇİN ÖRGÜ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.