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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hidrosefali hastası depremzede bebek, Antalya'da ameliyat edildi

DHA

Hidrosefali hastası depremzede bebek, Antalya'da ameliyat edildi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay´da evsiz kalan ailenin hidrosefali ve meningomyelosel hastası kızı 2,5 aylık Alzade Dağlı, enfeksiyon kaptı. Antalya'ya getirilen bebek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2 başarılı operasyon geçirdi. Bebeğine şant takılıp, ameliyat edildiğini belirten Pınar Dağlı, "Taburcu olduktan sonra bebeğim için daha hijyenik, daha sağlıklı bir ortama ihtiyacımız var" dedi.
Antakya ilçesinde oturan Pınar-Adnan Dağlı çiftinin 3'üncü çocuğu Alzade bebek, 2,5 ay önce hidrosefali ve meningomyelosel (ayrık omurga) hastası olarak dünyaya geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk ameliyatını olan Alzade bebek, bir süre sonra taburcu edildi. Doktor kontrolüne 3 gün kala, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evsiz kalan ailenin bebeği enfeksiyon kaptı.
YARDIM İSTEDİLER, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı, ailenin sosyal medyadaki çağrısının ardından harekete geçti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevki gerçekleşen Alzade Dağlı´ya hidrosefali hastalığı nedeniyle şant takıldı, ayrıca ameliyat edildi. Dağlı ailesi ise Akdeniz Üniversitesi misafirhanesine yerleştirildi.
Pınar Dağlı, kızına hidrosefali hastası olarak doğduğu için Hatay'da şant takıldığını belirterek, "Şant büyük olduğu için çıkartmak zorunda kaldılar. O sırada bebeğim taburcu edildi. Kontrolden 3 gün önce deprem oldu. Depreme yakalandığımız için çadırda kalmak zorunda kaldık. Çünkü her yer yıkılmış durumdaydı. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı yardımcı oldu, acilen Akdeniz Üniversitesi'ne geldik. Çocuğumu gecesinde ameliyata aldılar. Çok yardımcı oldular. Yoğun bakımda kaldı. Şimdi de servise çıkarıldı" dedi.
Alzade bebeğe şant takılıp, ameliyat edildiğini belirten Dağlı, "Taburcu olduktan sonra bebeğim için daha hijyenik, daha sağlıklı bir ortama ihtiyacımız var. Bunun için ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.
2 HAFTA SONRA TABURCU EDİLECEK
Bebeği hastanedeki odasında ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hem ailesinden hem de doktorlardan bilgi aldı. Prof. Dr. Özkan, "Alzade'nin hidrosefali nedeniyle tedavisi gerekiyordu. Sağlık Bakanlığı ve sosyal medya aracılığıyla bize ulaştılar. Hemen bebeği kabul ettik. Hidrosefali ve meningomyelosel açısından tedavileri yapıldı. İlk tedavileri Hatay'da başarılı bir operasyonla gerçekleşmiş ancak o şartlar nedeniyle enfeksiyonu ortaya çıktı. Şu an takibinde sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
Dağlı ailesini misafir ettiklerini aktaran Prof. Dr. Özkan, "Alzade bebeğin bundan sonraki süreçte Hatay'da sağlık şartlarına uygun daha özel bir konteynere ihtiyacı var. Yetkililerle iletişime geçebiliriz. 2 hafta sonra her şey yolunda giderse taburcu olabilir. Buradaki en önemli şey; gittiği yerde sağlıklı bir ortama sahip olması" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-02-24 11:21:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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