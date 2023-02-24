25 gün önce kayboldu, iş arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'in, iş arkadaşı Bekir Demiray (34) tarafından başına sopa ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Demiray´ın, Güvenilir´in telefonu alıp, eşine hediye ettiği belirlendi.

Orta Mahalle'de oturan Şükrü Güvenilir, 31 Ocak'ta kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, polise başvurdu. Polis, Güvenilir'in 03 VL 392 plakalı otomobilinin en son Cumalı Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti. Bu süreçte aramalarını sürdüren polis, dün Şükrü Güvenilir'in aracını Karadayı Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Polis ayrıca Şükrü Güvenilir'in cep telefonu sinyalini takibe aldı. Sinyal, hafriyat işinde birlikte çalıştığı arkadaşı Bekir Demiray'ın evinin olduğu bölgede tespit edildi. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Demiray'ın evinde, Güvenilir'in cep telefonu da bulundu.

TELEFONUNU EŞİNE HEDİYE ETMİŞ

Bekir Demiray'ın sorgusunda; Şükrü Güvenilir ile içki içtiklerini, ardından kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle başına sopa ile vurarak öldürdüğünü, cesedini Isparta sınırında bir yere gömdüğünü, Güvenilir'e ait cep telefonunu da eşine hediye ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin tarifinin ardından polis, gece saatlerinde Isparta'nın Sütçüler ilçesi yakınlarındaki boş bir arazide çalışma yaptı. Bölgede toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Şükrü Güvenilir'e ait olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna konuldu.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir Demiray, bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada Bekir Demiray, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz, pişman mısınız' sorusuna cevap vermedi. Bekir Demiray'ın eşinin de gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-02-24 12:34:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.