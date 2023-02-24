25 gün önce kayboldu, iş arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı (2)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'i, başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iş arkadaşı Bekir Demiray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-02-24 20:22:49



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