Falezlerde mahsur kalan depremzede Yiğit'i ekipler kurtardı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Diyarbakır'daki evleri hasar görünce annesi ve dedesi ile Antalya'ya gelen Yiğit Öztürk (15), gezmeye gittiği falezlerde mahsur kaldı. Öztürk, itfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yakalanan ve evleri hasar gören liseli Yiğit Öztürk, anne ve dedesi ile 2 gün önce Antalya'ya akrabalarının yanına geldi. Hava güneşli olduğu için Konyaaltı sahili varyant bölgesine manzarayı izlemeye giden Yiğit Öztürk, alt taraftaki kayalık bölgeye indi. Denizi daha yakından görmek isteyen Öztürk, kayalıkta mahsur kaldı. Telefonunu da suya düşüren Öztürk, durumunu ailesine bildiremedi. Oğlunun uzun süre dönmemesi nedeniyle endişelenen Muhterem Öztürk, bölgede devriye görevi yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

ÇEVİK KUVVET YERİNİ TESPİT ETTİ, BOTLA ALINDI

Varyant bölgesinde arama yapan ekipler, Yiğit Öztürk'ün mahsur kaldığı yeri tespit etti, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan alınma şansı zor olan Öztürk'ün kurtarılması için deniz polisinden destek istendi. Bu sırada itfaiye ve polis, çocuğun bulunduğu yerden hareket etmemesi gerektiği ve kısa sürede kurtarılacağının bilgisini vererek, sakin olmasını istedi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan botla çıkan deniz polisi, kısa sürede falezlerin altına geldi. Bot, kayalık alana güçlükle yanaşırken, Öztürk de yaklaşık 10 dakika süren çalışmayla bota alındıktan sonra Yat Limanı'na çıkarıldı. Ekip aracına alınan Öztürk, annesine ve akrabalarına götürüldü.

Olayın şokunu yaşadığını söyleyen Yiğit Öztürk, "Depreme yakalandık. Annem içeri geldi 'Deprem oluyor' dedi. Dışarı zor çıktık. Diyarbakır'dan depremden dolayı buraya geldik. Bugün sahile gezmeye geldik. Benim de gittiğim yeri keşfetme ve tırmanma merakım var. Falezlerin olduğu yere bakmak istedim sonra bir mağara gördüm oraya gidecektim ama gidemedim sonra manzara izlemek için bu kayalık alana geldim ve mahsur kaldım. Oraya da zor inmiştim" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-25 17:59:09



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