Antalya'daki yerleşik yabancılar deprem bölgesi için seferber

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan yerleşik yabancılar, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından, yardım seferberliği için bir araya geldi. Aralarında Rus, Ukraynalı, Kırgız, Özbek, Tatar, Ahıska Türkü, Moldova, Kırım ve Uygur gibi milletlerden yüzlerce insanın bulunduğu yerleşik yabancılar, gruplar halinde bölgeye gidip kurtarma çalışmaları ve yardım seferberliğinde gönüllü oldu.

Antalya'da Yabancılar Meclisi koordinasyonunda bir araya gelen yerleşik yabancılar, depremzedeler için seferber oldu. Üyeleri yerleşik yabancılardan oluşan Yabancılar Meclisi'nin Başkanı Kırım Türkü Zera Vareldhzy, farklı ülke vatandaşlarının kurduğu derneklerin depremin ilk gününden bu ana gece gündüz çalıştığını belirtti.

`DEPREMZEDELER İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA GAYRET ETTİK´

Antalya'da yaşayan Rus, Ukraynalı, Kırgız, Özbek, Uygur, Tatar, Ahıska Türkü, Moldova ve Kırım gibi ülke vatandaşlarının dernekleri olduğunu belirten Vareldhzy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancılar olarak Türk halkı için depremzedeler için bir şeyler yapmaya gayret ettik. Burada yaşayan insanlar kendi imkanlarıyla para topladı. Bazı dernekler ekipler kurdu, Hatay'a gitti. Kırgız dernekleri, Belarus dernekleri bölgeye gitti. Orada enkaz kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak çalıştılar. Aşevlerinde yemek dağıttılar. Millet-ırk olarak karıştırmadan yardım ettiler. Alanya, Kaş, Kemer her taraftan geldiler. Kimileri Yabancılar Meclisi'ne kayıtlı, kimileri değil. Antalya'da bulunan yabancı dernek başkanları iş birliğiyle çalıştı. Buraya gelen arkadaşların birçoğu Hatay'dan yeni geldi. Bir grup gidiyor, diğeri geliyor. Hala orada gönüllü çalışan arkadaşlarımız var."

`TÜRK KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ´

Antalya'da yaşayan Kırgızistanlılar tarafından kurulan Kırgız Derneği Başkanı Sherikbek Akimov, "Biz ilk saatinden itibaren harekete geçtik. Hava çok soğuktu. O gün en önemli olan şapkaydı, eldivendi, insanları sıcak tutacak battaniyeler en önemli eşyalardı. Onları topladık. Yurt dışında yaşayan Kırgızlarla hızlı iletişim kurarak hem maddi hem manevi her türlü yardımda bulunduk. Türk kardeşlerimize daha sağlıklı güzel günler diliyoruz. Biz Türk kardeşlerimizin her zaman yanındayız, hep beraberiz" dedi.

'BİR HAFTA HASTANEDE HER İŞİ YAPTIM'

8 yıldır Antalya'da yaşayan Kırgızistanlı Aynura Satybaldieva ise "Yabancı grubu olarak toplandık. Sağlıkçılar grubundaydım. Kahramanmaraş'a gittik. Orada bir hafta boyunca hastanede çalıştım. Biz oraya giderken 'Onu yapmam, bunu yapmam demeyin' diye söylendi. Ne iş olsa yapmaya hazırdık. Depremzedelere yardım için gece gündüz görevdeydim. Acil durumda her yerde çalıştım. Depoda çalıştım, temizlik yaptım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-02-26 10:00:21



