Tank-Kur arama kurtarma robotu can kurtaracak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen 'Tank-Kur' uzaktan kumandalı arama-kurtarma robotu prototipi, ilk kez çalıştırıldı. Yazılım ve montajı dahil her ayrıntısı öğrenciler tarafından yapılan Tank-Kur'un, olay yerine yine öğrenciler tarafından yapımı ve yazılımı yapılan dron ile taşınması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Tank-Kur adını verdikleri projeyi tamamlamak için çalışmalarını hızlandıran Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iki farklı projeyi aynı amaç doğrultusunda birleştirdi. Okul bünyesinde kurulan İHA AR-GE merkezinde gruplar halinde çalışan öğrenciler, 8 kanatlı olarak tasarladıkları 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen dron ile, mini tankı andıran Tank-Kur prototip projesini birleştirdi. Olası bir deprem, yangın, sisli bir bölgede canlı arama kurtarma faaliyetlerinde aktif görev yapması planlanan Tank-Kur, olay yerine de dron ile taşınacak. Tank-Kur, üzerindeki termal kamera, sensör ve ileride takılması düşünülen hassas ses dinleme cihazlarıyla bölge taraması yapacak. Yazılımı dahil her parçası öğrenciler tarafından üretilen Tank-Kur, engelli arazide güvenle gidip görüntü ve ses bilgisi topluyor. Üzerindeki sensörlerin yanı sıra termal kamera ile gözlem yapan Tank-Kur, topladığı verileri ise operatörün kontrol ettiği bilgisayara aktarıyor.

Okul Müdürü Haldun Çevik, öğrencilerin yaptığı prototip çalışmalarını özetlerken, Ar-Ge çalışmalarının önemine değindi. 6 Şubat günü yaşanan depremin hemen ardından üzerine çalıştıkları projeleri geliştirmeye odaklandıklarını ifade eden Çevik, "Öğrencilerim ve öğretmenlerim, AR-GE merkezinde geliştirmekte oldukları projelere yoğunlaştı. Tank-Kur arama kurtarma robotomuzun gelişmesine önem veriyoruz. Öğrenciler, Tank-Kur'u taşımak için altında taşıma sepeti bulunan güçlü bir dron yaptı. Bu Teknofest için projelendirdiğimiz bir çalışmaydı, şimdi amacı daha da önem arz ediyor" dedi.

İNSANLARIN GİREMEDİĞİ OLAY YERLERİNDE BİLGİ TOPLAYACAK

İki projenin deprem, yangın veya sisli ortamlarda, insanların giremeyeceği noktalara hızlı ve etkili müdahale öncesi bilgi toplamak, toplanan bilgiler ışığında yerinde müdahale etme imkanı vereceğini sözlerine ekleyen Çevik, "8 pervaneli, her motorunda 3.5 volt güç bulunan dron, haznesine aldığı Tank-Kur arama kurtarma robotunu olay mahalline götürecek. Hazneden çıkan Tank-Kur, robot operatörü aracılığıyla bölgeyi tarayacak. Önündeki termal kamera ile canlı arayışı yapıp, topladığı verileri operatörün kontrolündeki bilgisayara aktaracak. Tank-Kur, insanların giremediği tehlikeli ve dar yerlerde rahatlıkla ilerleyebilecek. Ses dinleme üzerine de çalışma yapılıyor" diye konuştu.

'İKİ PROJEYİ ENTEGRE ETTİK'

Proje sorumlusu 10'uncu sınıf öğrencisi Musa Özçelik, "8 kanatlı dronumuzu tamamladık. Bir arkadaşım da Tank-Kur robot projesini geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. İkisini nasıl entegre edebiliriz diye düşündük, ortaya bu çıktı. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Arkadaşımızın geliştirdiği tankı operasyon alanında nasıl kullanabiliriz üzerine fikirlerimiz var. Sensörler ve alıcılar eklemeyi düşünüyoruz. Şu an prototip aşamasındayız. Dron ile bu Tank-Kur'u taşımak operasyonel elimizi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

YAZILIMI DAHİL HER AYRINTIYI KENDİ PLANLADI

Tank-Kur'un yazılımından tüm parçalarını birleştirmeye kadar her ayrıntısını takip eden 10'uncu sınıf öğrencisi Muzaffer Berkay Aydın, "Tank-Kur robotun üzerinde termal kamera var. Elimdeki uzaktan kumanda ile yönlendiriyorum. Kamera ve sensörlerle bağlantıyı dizüstü bilgisayar aracılığıyla sağlıyoruz. Kameranın gördüğü tüm verileri bilgisayar ekranında izliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

