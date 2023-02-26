Alanyaspor ile Galatasaray, depremzedeler için sahaya çıktı



Alanyaspor Galatasaray: 2-4

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya) (DHA)

STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

ALANYASPOR: Runarsson (Dk. 46 Yusuf Karagöz) Furkan Bayır (Dk. 46 Rassoul), Fatih Aksoy (Dk. 46 Leroy Fer), Balkovec (Dk. 46 Feddal) (Dk. 86 Mert Yusuf), Pereira (Dk. 46 Candeias), Umut Güneş, Doumbia (Dk. 46 Wilson Eduardo), Cavaleiro (Dk. 46 Zinedine Ferhat) (Dk. 86 Ümit Akdağ), Efecan Karaca (Dk. 46 Ahmed Hassan), Efkan Bekiroğlu (Dk. 86 Çağan Erciyas), Koulouris (Dk. 46 Oğuz Aydın)

GALATASARAY: Okan Kocuk Dubois (Dk. 46 Boey), Nelsson (Dk. 46 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Emin Bayram), Torreira (Dk. 46 Oliveira), Fredrik Midtsjo (Dk. 36 Berkan Kutlu) (Dk. 79 Zaniolo), Rashica (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Yunus Akgün (Dk. 46 Mata), Yusuf Demir (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Adekugbe), Icardi (Dk. 46 Gomis)

GOLLER: Dk. 16 Cavaleiro, Dk. 90+1 Wilson Eduardo (Alanyaspor), Dk. 30 Rashica, Dk 69 Barış Alper Yılmaz, Dk. 77 Berkan Kutlu, Dk. 90+5 Zaniolo (Galatasaray)

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gelirlerin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada Galatasaray 4-2´lik skorla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi maça gelen taraftarlar, depremzedelere verilmek üzere yanlarında oyuncak ve atkı getirdi. Stat girişinde bilet kontrol noktalarında toplanan oyuncak ve atkılar depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. Ayrıca stadın maraton tribününde taraftarlar, #hepimizbiriz etiketli ve `Sizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız´ yazılı koreografi açtı. Her iki takımın futbolcuları ise maç öncesi ısınmaya üzerlerinde deprem yaşanan illerin isimlerinin olduğu siyah tişörtlerle çıktı. Tribünlerde ise depremzedelere taziye ve geçmiş olsun dileklerinin yer aldığı birçok pankart açıldı.

16´ncı dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında orta sahada topla buluşan Umut Güneş ceza sahası önüne derin bir pas gönderdi. Burada topa hareketlenen Efecan topu kontrol etmeden araya giren kaleci Okan topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı dışında topu alan Cavaleiro´nun gelişine sert volesi ağlarla buluştu: 1-0.

26´ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında geri pasta kaleci Okan topa hareketlendi fakat baskı yapan Efecan´ın müdahalesinin ardından boşta kalan topu boş kaleye gönderen Doumbia´nın şutunu Nelsson engelledi.

28´inci dakikada Galatasaray atağında ceza sahası içerisinde Icardi'nin çıkardığı pasta topa sert vuran Midtsjo'nun şutu az farkla auta çıktı.

30´uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında çizgiden topu taşıyan Torreira topu ceza sahasına koşu yapan Rashica´ya gönderdi. Bu oyuncu, gelişine sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1´lik beraberlikle sonlandı.

51´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Efkan topu aynı yönde koşu yapan Candeias´a bıraktı. Bu oyuncunun arka direğe yaptığı ortaya hareketlenen Wilson´un vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

62´nci dakikada orta sahada gelişen Alanyaspor atağında topu rakipten alan Ahmed Hassan pas isteyen arkadaşı Oğuz Aydın´a derinlemesine pas gönderdi. Topu kazanan Oğuz defansı geçtikten sonra ceza sahasına sokularak sert vurdu ancak kaleci Okan topu güçlükle kornere yumrukladı.

67´nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topu kazanan Boey'in şutunu kaleci Yusuf kornere tokatladı.

69´uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası çaprazından içeri kateden Kerem´in kale önüne ortaladı. Gomis´in dokunamadığı topu önünde bulan Barış Alper'in meşin yuvarlağı düzelttikten sonra ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

77´nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper´in pasında Goms´in bıraktığı topa kale çaprazında buluşan Berkan´ın sert vuruşu ağlara gitti: 1-3.

90+1´inci dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Alanyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahası önüne gelen Ahmet´in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wilson´un vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.

90+5´inci dakikada gelişen Galatasaray kontratağında topla buluşan Nicolo Zaniolo hızla rakip sahaya sokuldu. Kalesinden ayrılan Yusuf´u da geçen Zaniolo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-4.

Karşılaşma Galatasaray´ın 4-2´lik üstünlüğüyle sonlandı. (DHA)

SAHAYA DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA ÇIKTILAR

Takımlar sahaya `Türk Milleti Yaralarımızı Beraber Saracağız´ pankartı ve depremzede çocuklarla birlikte çıktı. Alanyaspor´un üzerinde deprem temalı formalarla sahaya çıktığı karşılaşma Hatay depreminde hayatını kaybeden Alanyaspor eski sportif direktörü Taner Savut ve tüm depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-02-26 20:42:44



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