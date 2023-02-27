Alanyaspor'da Francesco Farioli istifa etti

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Engin ATAOĞLU / ALANYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti.

Alanyaspor'da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Francesco Farioli, görevinden ayrıldı. Galatasaray maçının ardından oyuncularıyla vedalaştığı öğrenilen İtalyan teknik adamın durumuyla ilgili olarak ise turuncu yeşilli kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

32 yaşındaki Francesco Farioli'nin yönetiminde Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 11'inci sırada yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-02-27 00:04:20



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