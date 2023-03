Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar için karar

Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 500 binden fazla nüfusa sahip Muratpaşa ilçesinde yeni yapılacak binalara beton perde sistemi zorunlu hale getirildi. 200 bin kişinin yaşadığı Konyaaltı ilçesinde ise belediye, yumuşak zemine sahip alanlarda yeni binaların fore kazık sistemiyle yapılması ve kolonu kesilmiş binalar hakkında hukuki süreç başlatılması kararı aldı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni yapılan binalarda beton perde, Konyaaltı ilçesinde de yumuşak zemin belirlenen bölgelerde fore kazık sistemi zorunlu hale getirildi. Binaların depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla iki ilçe belediyesi aldığı kararla, yapı stokunda tarama yapacak. 200 binden fazla kişinin yaşadığı Konyaaltı ilçesinde kolonu kesilen binalar belirlenmesi halinde hukuki süreç başlatılacak. Muratpaşa Belediyesi de binasını güçlendirme yaptırmak isteyen ilçe sakinlerinden, belediyeye ödemesi gereken ücreti tahsis etmeyecek. 200 arama kurtarma köpeği yetiştirmeye hazırlanan Muratpaşa Belediyesi tarafından her mahallede arama kurtarma ekipleri kurulacak ve ekiplerin birbiriyle haberleşmesi için telsiz sistemi oluşturulacak.

500 binin üzerinde nüfusa sahip Muratpaşa ilçesinde belediye meclisinde alınan karara ilişkin bilgi veren Başkan Ümit Uysal, deprem riski taşıyan ülkelerdeki modellerde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından Şili modelinin uygun görüldüğünü dile getirdi. Uygulamanın ek masraf getirmeyeceğini vurgulayan Uysal, "Binalarımızı toparlayacak perde beton modeli dünyada Şili başta olmak üzere çok ülkede uygulanan modeldir. Biz bu uygulamaya geçiyoruz. Bundan sonra yapılacak inşaatlarda uygulanacak" dedi.

İlçedeki binalarda tarama yapılacağını kaydeden Başkan Uysal, "Sonuçları komşularımızla paylaşacağız. Ayrıca güçlendirme projelerinde belediye ücreti alınmayacak. Bütün komşularımızı binalarını güçlendirmeye davet ediyoruz. Beton riski ve binanın yapılışından kaynaklı riskler olabiliyor. Ayrı ayrı çalışmak lazım. Vaktiyle çok geleneksel yöntemlerle kolonları birbirine bağlamadan yapılan binalarla ilgili mevzuat yok. Biz o konu üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal, depreme karşı dayanıklı binalar oluşturmanın yanı sıra, toplumsal bilinci artıracak tedbirler da alacaklarını dile getirdi. Her mahallede arama kurtarma ekibi oluşturacaklarına değinen Başkan Uysal, 200 civarında arama kurtarma köpeği yetiştirmeyi istediklerini belirtti. Uysal, arama kurtarma ekiplerine alternatif telsiz sistemiyle haberleşme düzeni kurmak için çalışmalara başladıklarını da anlattı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de deniz kenarına kurulu ilçede yumuşak zemine yapılacak binalarda fore kazık sistemi uygulanmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi. İlçedeki binaların inceleneceğinden bahseden Başkan Esen, "Zemine uygun bina, zemine uygun temel ve binayı taşıyacak yapının yapılması depremde can kaybını neredeyse yok denecek seviyeye indirebilir. Bölgemizde, deniz kıyısında olması nedeniyle ilçemizde zeminin çok yumuşak olduğu bölgelerde yapılacak inşaatlara zemin etüt yapıldıktan sonra zeminin durumuna göre fore kazık temel denen sistemle yapılmasını zorunlu hale getireceğiz. Mevcut binalarda tarama yapacağız. Alt katında iş yeri bulunanlar da incelenecek. Kolonu kesilmiş binalar varsa hukuki süreç başlatacağız. Yıkım dahil, güçlendirme gibi işlemler hemen başlatılacak" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER

2023-03-01 17:46:39



