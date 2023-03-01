Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar için karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar için karar

DHA

Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar için karar


Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 500 binden fazla nüfusa sahip Muratpaşa ilçesinde yeni yapılacak binalara beton perde sistemi zorunlu hale getirildi. 200 bin kişinin yaşadığı Konyaaltı ilçesinde ise belediye, yumuşak zemine sahip alanlarda yeni binaların fore kazık sistemiyle yapılması ve kolonu kesilmiş binalar hakkında hukuki süreç başlatılması kararı aldı.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni yapılan binalarda beton perde, Konyaaltı ilçesinde de yumuşak zemin belirlenen bölgelerde fore kazık sistemi zorunlu hale getirildi. Binaların depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla iki ilçe belediyesi aldığı kararla, yapı stokunda tarama yapacak. 200 binden fazla kişinin yaşadığı Konyaaltı ilçesinde kolonu kesilen binalar belirlenmesi halinde hukuki süreç başlatılacak. Muratpaşa Belediyesi de binasını güçlendirme yaptırmak isteyen ilçe sakinlerinden, belediyeye ödemesi gereken ücreti tahsis etmeyecek. 200 arama kurtarma köpeği yetiştirmeye hazırlanan Muratpaşa Belediyesi tarafından her mahallede arama kurtarma ekipleri kurulacak ve ekiplerin birbiriyle haberleşmesi için telsiz sistemi oluşturulacak.
500 binin üzerinde nüfusa sahip Muratpaşa ilçesinde belediye meclisinde alınan karara ilişkin bilgi veren Başkan Ümit Uysal, deprem riski taşıyan ülkelerdeki modellerde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından Şili modelinin uygun görüldüğünü dile getirdi. Uygulamanın ek masraf getirmeyeceğini vurgulayan Uysal, "Binalarımızı toparlayacak perde beton modeli dünyada Şili başta olmak üzere çok ülkede uygulanan modeldir. Biz bu uygulamaya geçiyoruz. Bundan sonra yapılacak inşaatlarda uygulanacak" dedi.
İlçedeki binalarda tarama yapılacağını kaydeden Başkan Uysal, "Sonuçları komşularımızla paylaşacağız. Ayrıca güçlendirme projelerinde belediye ücreti alınmayacak. Bütün komşularımızı binalarını güçlendirmeye davet ediyoruz. Beton riski ve binanın yapılışından kaynaklı riskler olabiliyor. Ayrı ayrı çalışmak lazım. Vaktiyle çok geleneksel yöntemlerle kolonları birbirine bağlamadan yapılan binalarla ilgili mevzuat yok. Biz o konu üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
Başkan Uysal, depreme karşı dayanıklı binalar oluşturmanın yanı sıra, toplumsal bilinci artıracak tedbirler da alacaklarını dile getirdi. Her mahallede arama kurtarma ekibi oluşturacaklarına değinen Başkan Uysal, 200 civarında arama kurtarma köpeği yetiştirmeyi istediklerini belirtti. Uysal, arama kurtarma ekiplerine alternatif telsiz sistemiyle haberleşme düzeni kurmak için çalışmalara başladıklarını da anlattı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de deniz kenarına kurulu ilçede yumuşak zemine yapılacak binalarda fore kazık sistemi uygulanmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi. İlçedeki binaların inceleneceğinden bahseden Başkan Esen, "Zemine uygun bina, zemine uygun temel ve binayı taşıyacak yapının yapılması depremde can kaybını neredeyse yok denecek seviyeye indirebilir. Bölgemizde, deniz kıyısında olması nedeniyle ilçemizde zeminin çok yumuşak olduğu bölgelerde yapılacak inşaatlara zemin etüt yapıldıktan sonra zeminin durumuna göre fore kazık temel denen sistemle yapılmasını zorunlu hale getireceğiz. Mevcut binalarda tarama yapacağız. Alt katında iş yeri bulunanlar da incelenecek. Kolonu kesilmiş binalar varsa hukuki süreç başlatacağız. Yıkım dahil, güçlendirme gibi işlemler hemen başlatılacak" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER
2023-03-01 17:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da karısını balkondan iterek öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Alanya'da karısını balkondan iterek öldürdüğü öne ...
Antalya'da "Afet İstişare Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "Afet İstişare Toplantısı" yapıldı
İhracatı artırmayı hedefleyen medikal sektörü, Londra'da yabancı alıcılarla buluşacak
YEREL HABERLER İhracatı artırmayı hedefleyen medikal sektörü, ...
Finike Kaymakamı Çelik, Günçalı İlkokulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Finike Kaymakamı Çelik, Günçalı İlkokulunu ziyaret ...
Duvarları eğik ve yarılmış evlerde yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER Duvarları eğik ve yarılmış evlerde yaşam mücadelesi
Enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede genç askerin verdiği montla ısınmış
YEREL HABERLER Enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede genç ...
Antalya'da turistik işletmeler depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da turistik işletmeler depremzede çocukların ...
Antalya'dan deprem bölgesine 2 bin konteyner gönderildi
YEREL HABERLER Antalya'dan deprem bölgesine 2 bin konteyner ...
Ersun Yanal işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Ersun Yanal işbaşı yaptı
Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışma yaptı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem ...
Finike de muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Finike de muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi
Antalya'da iki ilçede binalara "fore kazık" ya da "beton perde" sistemleri zorunlu hale getirilecek
YEREL HABERLER Antalya'da iki ilçede binalara "fore kazık" ya da ...
Alanya'da sahilde ölü 2 caretta caretta bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da sahilde ölü 2 caretta caretta bulundu
Antalya'da aranan FETÖ/PDY üyesi eski ilçe emniyet müdürü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan FETÖ/PDY üyesi eski ilçe emniyet ...
Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza, kask kamerasında
YEREL HABERLER Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza, kask ...
Antalya'da gecekondu yangını; kiracının ateşe verdiği iddia edildi
YEREL HABERLER Antalya'da gecekondu yangını; kiracının ateşe verdiği ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli ...
Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesini ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailenin ...
İkizi depremde ölen SMA'lı Aybüke, hayata tutunmaya çalışıyor
YEREL HABERLER İkizi depremde ölen SMA'lı Aybüke, hayata tutunmaya ...
Alanyaspor´da Ersun Yanal dönemi başladı (YENİDEN)
YEREL HABERLER Alanyaspor´da Ersun Yanal dönemi başladı (YENİDEN)
Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi
YEREL HABERLER Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ersun Yanal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.