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Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu uğurlandı

DHA

Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu uğurlandı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-MERSİN'in Anamur ilçesinde cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler'in (52) cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.
Kaza, 22 Şubat'ta Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'ın Söke ilçesinde Cezaevi Karakol Komutanı olan 3 çocuk babası Jandarma Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, kontrolden çıkan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kesekler, 28 Şubat'ta şehit oldu. Cenazesi helikopter ile Antalya'ya getirilen şehit Kesekler için öğle vakti Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşı döken şehidin eşi Deniz Kesekler'i, kadın komutan teselli etti. Kesekler'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-03-02 14:52:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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