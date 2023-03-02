Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki çalışmalar için bakanlıktan 'Doğaya zarar verilmeyecek' açıklaması



Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti bitişiğindeki iki koyda halk plajı ve günübirlik tesis yapımı için çalışma başlatıldı. Çevreciler, çalışmanın tahribata neden olduğunu belirterek imza kampanyası başlatırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "Doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir şekilde zarar verme söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kemer ilçesindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanı Phaselis Antik Kenti'ne bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğusundaki Cennet Koyu'nda halk plajı ve günübirlik tesisler kurulması işi, özel şirkete ihale edildi. Toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya ve otoparklardan oluşan yapıların inşası için planlanan projede, iş makinelerinin çalışmaya başlamasıyla, çevreciler ve bölge halkı tepki gösterdi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Ateş yakmak ve çadır kurmanın yasak olduğu ormana dozerlerin girip tahribat yaptığını öne süren çevreciler, 'Phaselis'e Dokunma Hareketi' adlı kampanya başlattı. 1139 metreküp beton kullanılacak projenin bir an önce durdurulmasını isteyen çevreciler, change.org sitesinden de imza kampanyası başlattı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Antalya Phaselis Antik Kenti'nin bulunduğu alan, 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Phaselis Antik Kenti'nin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde sergilenebilmesi için söz konusu alanın kuzeyindeki Alacasu (Cennet) Koyu ile güneyindeki Bostanlık Koyu'nun 'PHASELİS ÖREN YERİ VE BÜTÜNLEYİCİ KIYI ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ' ile bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenerek projeler hazırlanmış ve bu projeler Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 14634 sayılı ve 15.11.2022 tarih ve 14780 sayılı kararlarıyla uygun bulunmuştur. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları ile uygun bulunan projelerin uygulanması işi Bakanlığımızca ihaleye çıkılmış, SA-FA Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Ltd. Şti. firması işin yapımını üstlenmiş, 14.02.2023 tarihinde sözleşme imzalanarak işin yapımına başlanmıştır. Söz konusu çalışmalar, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda Bakanlığımız ile Müze ve Kazı Başkanlığı'nın denetiminde devam etmektedir. Doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir şekilde zarar verme söz konusu değildir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-03-02 16:53:49



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