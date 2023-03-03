2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, bu kez depremzede olarak geldi



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangın işçisi Mehmet Tuncay (37), 2 yıl önceki büyük Manavgat yangınının söndürme çalışmalarına katıldı. Depremde evi yıkılan Mehmet Tuncay, ailesiyle Antalya'ya geldi. Tuncay, "Manavgat'ta büyük orman yangınına görevli olarak geldim. Allah bu kez bizi kendi afetimiz sonrası Antalya'ya getirdi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde evinin enkazında kalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı orman yangın işçisi olarak çalışan Mehmet Tuncay, yaralı kurtuldu. Sağ ayağında kırıklar olan, sol ayağından da hafif yaralanan Mehmet Tuncay, eşi, 3 çocuğu ve erkek kardeşiyle Antalya'nın Serik ilçesine geldi. Buradaki KYK yurduna geçici olarak yerleştirilen Mehmet Tuncay, depremde çok kötü anlar yaşadıklarını söyledi.

'EVİN DUVARI ÜZERİME ÇÖKTÜ'

Kendisi ve kardeşinin depremde enkazda kaldığını, komşuların müdahalesiyle kurtulduğunu anlatan Mehmet Tuncay, "Allah kimseye yaşatmasın. Evimiz 2 katlıydı. Deprem günü nöbetten gelmiştim. Yorgundum, uyuyordum. Bir sallantı hissettim. Kalktım, çocuklarımı uyandırdım. 3 oğlum var. Önce 2 çocuğumu çıkarttım. Daha sonra tekrar eve döndüm. Oğlumu çıkartayım derken evin duvarı üzerime çöktü. Enkaz altında kaldım. O sırada bana yardım için kardeşim geldi. O anda onun da üzerine duvar çöktü. Hemen ardından bunu gören komşularımız yardıma geldi. Beni ve kardeşimi duvarın altından çıkarttı. Yakınlarımızı kaybettik. Enkaz altında 30 dakika kaldım. Kardeşim de bizim üst katımızda oturuyordu. 2 katlı evin birinci katındaydım, kardeşim ikinci katındaydı" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM'

Depremden sonra devletin imkanlarıyla Serik'e geldiklerini anlatan Mehmet Tuncay, "KYK yurdunda kalıyoruz. Burada herkes bize kapılarını açtı. Sürekli yardım ediyorlar. Çocuklarımız da okula başladı. Psikolojik olarak yıkıldık. İnşallah millet olarak bunun da üstesinden geleceğiz. İyileştikten sonra, orada düzen kurulduktan sonra vatanım olan Hatay'a döneceğim. Ben orman yangınlarında çalışıyorum. Tekrar gidip işimin başına döneceğim" diye konuştu.

Deprem sırasında sağ ayağı göçük altında kaldığı için yaralandığını aktaran Mehmet Tuncay, "İlk anda ne olduğunu anlayamadım. 5 gün sonra morarmaya başladı. İlk önce güvenlik güçlerinin yardımları ile Alanya'ya geldik. Beni hastanede tedavi ettirdiler. Ayağımda 3 kırık olduğu ortaya çıktı. Şu anda sağ ayağım alçıda. Diğer ayağımda da ufak kırık var ama o önemli olmadığı için şimdilik alçıya alınmadı. Koltuk değnekleri ile geziyorum" diye konuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında çıkan ve 10'uncu günde söndürülen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınına görevli olarak geldiğini de anlatan Mehmet Tuncay, "4-5 gün burada orman yangınına müdahalede bulundum. Elimizden geldiğince yangını söndürmeye çalıştık. Allah bu kez bizi kendi afetimiz sonrası Antalya'ya getirdi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-03 09:42:56



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