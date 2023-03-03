2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, bu kez depremzede olarak geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, bu kez depremzede olarak geldi

DHA

2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, bu kez depremzede olarak geldi


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangın işçisi Mehmet Tuncay (37), 2 yıl önceki büyük Manavgat yangınının söndürme çalışmalarına katıldı. Depremde evi yıkılan Mehmet Tuncay, ailesiyle Antalya'ya geldi. Tuncay, "Manavgat'ta büyük orman yangınına görevli olarak geldim. Allah bu kez bizi kendi afetimiz sonrası Antalya'ya getirdi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde evinin enkazında kalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı orman yangın işçisi olarak çalışan Mehmet Tuncay, yaralı kurtuldu. Sağ ayağında kırıklar olan, sol ayağından da hafif yaralanan Mehmet Tuncay, eşi, 3 çocuğu ve erkek kardeşiyle Antalya'nın Serik ilçesine geldi. Buradaki KYK yurduna geçici olarak yerleştirilen Mehmet Tuncay, depremde çok kötü anlar yaşadıklarını söyledi.
'EVİN DUVARI ÜZERİME ÇÖKTÜ'
Kendisi ve kardeşinin depremde enkazda kaldığını, komşuların müdahalesiyle kurtulduğunu anlatan Mehmet Tuncay, "Allah kimseye yaşatmasın. Evimiz 2 katlıydı. Deprem günü nöbetten gelmiştim. Yorgundum, uyuyordum. Bir sallantı hissettim. Kalktım, çocuklarımı uyandırdım. 3 oğlum var. Önce 2 çocuğumu çıkarttım. Daha sonra tekrar eve döndüm. Oğlumu çıkartayım derken evin duvarı üzerime çöktü. Enkaz altında kaldım. O sırada bana yardım için kardeşim geldi. O anda onun da üzerine duvar çöktü. Hemen ardından bunu gören komşularımız yardıma geldi. Beni ve kardeşimi duvarın altından çıkarttı. Yakınlarımızı kaybettik. Enkaz altında 30 dakika kaldım. Kardeşim de bizim üst katımızda oturuyordu. 2 katlı evin birinci katındaydım, kardeşim ikinci katındaydı" ifadelerini kullandı.
'İŞİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM'
Depremden sonra devletin imkanlarıyla Serik'e geldiklerini anlatan Mehmet Tuncay, "KYK yurdunda kalıyoruz. Burada herkes bize kapılarını açtı. Sürekli yardım ediyorlar. Çocuklarımız da okula başladı. Psikolojik olarak yıkıldık. İnşallah millet olarak bunun da üstesinden geleceğiz. İyileştikten sonra, orada düzen kurulduktan sonra vatanım olan Hatay'a döneceğim. Ben orman yangınlarında çalışıyorum. Tekrar gidip işimin başına döneceğim" diye konuştu.
Deprem sırasında sağ ayağı göçük altında kaldığı için yaralandığını aktaran Mehmet Tuncay, "İlk anda ne olduğunu anlayamadım. 5 gün sonra morarmaya başladı. İlk önce güvenlik güçlerinin yardımları ile Alanya'ya geldik. Beni hastanede tedavi ettirdiler. Ayağımda 3 kırık olduğu ortaya çıktı. Şu anda sağ ayağım alçıda. Diğer ayağımda da ufak kırık var ama o önemli olmadığı için şimdilik alçıya alınmadı. Koltuk değnekleri ile geziyorum" diye konuştu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında çıkan ve 10'uncu günde söndürülen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınına görevli olarak geldiğini de anlatan Mehmet Tuncay, "4-5 gün burada orman yangınına müdahalede bulundum. Elimizden geldiğince yangını söndürmeye çalıştık. Allah bu kez bizi kendi afetimiz sonrası Antalya'ya getirdi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-03-03 09:42:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 ...
6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde "sürdürülebilir üretim" değerlendirildi
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde "sürdürülebilir ...
Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki çalışmalar için bakanlıktan 'Doğaya zarar verilmeyecek' açıklaması
YEREL HABERLER Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki ...
Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası
YEREL HABERLER Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit ...
Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için 10 milyon lira bağış hedefleniyor
YEREL HABERLER Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için ...
Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla ...
Antalya'da lise öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da lise öğrenci, otomobilin çarpması sonucu ...
6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da başladı
Trafik kazasında şehit düşen astsubay son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında şehit düşen astsubay son yolculuğuna ...
Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu ...
Kaş Belediyesinin meclis toplantısında depremde hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinin meclis toplantısında depremde ...
Maldivler halkı depremzedeler için yardım topladı
YEREL HABERLER Maldivler halkı depremzedeler için yardım topladı
Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için "gönüllü" çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için ...
Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu ...
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığa 6 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan ...
Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa tahliye
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa ...
Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı
YEREL HABERLER Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
YEREL HABERLER Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar için karar
YEREL HABERLER Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar ...
Alanya'da karısını balkondan iterek öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Alanya'da karısını balkondan iterek öldürdüğü öne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.