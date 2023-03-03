Kazada ölen ve yaralanan depremzedeler, Gökhan Zan'ın akrabasıymış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen ve yaralanan depremzedeler, Gökhan Zan'ın akrabasıymış

DHA

Kazada ölen ve yaralanan depremzedeler, Gökhan Zan'ın akrabasıymış


Engin ATAOĞLU/ ANTALYA, (DHA)HATAY'dan Antalya'nın Alanya ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Gökhan Zan, "Kader, onları orada yakaladı" dedi.
Kaza, dün D-400 yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşak girişinde çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtaki Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
'KADER ONLARI ORADA YAKALADI'
Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi. Kazada yaralanan depremzedeler Emin Zan, Çınar Zan, Fulya Zan ile Melis Bade Zan'ın, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın kuzeninin ailesi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren İnci Güler, Başak Güler ve Ali Can Güler'in ise Gökhan Zan'ın kuzeninin eşinin akrabaları olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı Gökhan Zan, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Kuzenin ailesi, kazada yaralandı ancak kuzenimin eşinin akrabaları vefat etti. Çok üzgünüz. Kader, onları orada yakaladı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-03 11:52:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel çocuklar depremzede çocukların yüzünü güldürmek için üretiyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar depremzede çocukların yüzünü güldürmek ...
2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, bu kez depremzede olarak geldi
YEREL HABERLER 2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, ...
Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 ...
6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde "sürdürülebilir üretim" değerlendirildi
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde "sürdürülebilir ...
Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki çalışmalar için bakanlıktan 'Doğaya zarar verilmeyecek' açıklaması
YEREL HABERLER Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki ...
Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası
YEREL HABERLER Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit ...
Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için 10 milyon lira bağış hedefleniyor
YEREL HABERLER Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için ...
Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla ...
Antalya'da lise öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da lise öğrenci, otomobilin çarpması sonucu ...
6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da başladı
Trafik kazasında şehit düşen astsubay son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında şehit düşen astsubay son yolculuğuna ...
Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu ...
Kaş Belediyesinin meclis toplantısında depremde hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinin meclis toplantısında depremde ...
Maldivler halkı depremzedeler için yardım topladı
YEREL HABERLER Maldivler halkı depremzedeler için yardım topladı
Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için "gönüllü" çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için ...
Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu ...
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığa 6 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan ...
Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa tahliye
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa ...
Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı
YEREL HABERLER Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
YEREL HABERLER Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.