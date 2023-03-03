Antalya'da 2 saatte 1680 'EYT' başvurusu



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)AANTALYA'da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilik başvurusu yapmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlükleri önünde kuyruk oluşturdu. SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, kentte 2 saatte 1680 kişinin başvurusunun yapıldığını söyledi.

EYT ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilik başvurusu yapmak isteyenler, sabah erken saatlerde SGK müdürlükleri girişinde sıraya girdi. Antalya'da SGK İl Müdürlüğü binası önüne mesai saati başlamadan saatler önce gelenler, yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Kent genelinde il ve ilçe müdürlüklerinde 2 saatte 1680 başvuru kayda alındı. Uzun kuyruklarda bekleyenlerin, işlemlerinin ardından müdürlük binasından heyecanla çıktığı gözlendi.

Emeklilik başvurusu için sırada bekleyenlerden Aziz Kiriş, "Şu an mutluyum. Bu yaştan sonra istirahatime bakacağım. Bu kadar çalıştığım yeter" dedi.

Emeklilik başvurusu yapan Aysun Yüksel (43) ise "EYT'li olarak yıllardır bekliyorduk. Çok mutluyuz. Başvurumu yaptım. Süreci bekleyeceğiz. Birkaç gün sonra haber gelecek. Şu an çok yoğunluk var. Ben saat 08.30'dan beri bekliyorum. Sıra yeni geldi. Gerçekten çok mutluyum. Emeklilik planım dinlenmek. Yıllarca aralıksız çalıştım" diye konuştu.

İl müdürlüğü binası önünde ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Emir Başkaya (64) da emeklilik başvurusu yapanların sevincine ortak olup, kendisi için de emekli olamamanın hüznünü yaşadı. Uzun süre sigortasız çalıştığı için emekli olamadığını anlatan Başkaya, "Heyecan çok güzel. Kalabalık olduğu için gelenin ayakkabılarını boyuyorum. Benim emekliliğim yok. Hemşerimin yanında çalıştım. Sigortamı yapmadı. 64 yaşındayım. 1 yıl sonra nasip olursa 65 yaş aylığına bağlanacağım. Ne yapayım. Biz de böyle çalışıyoruz. Yapabileceğim başka bir şey yok" dedi.

2 SAATTE 1680 BAŞVURU

SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay ise şöyle konuştu:

"Antalya'da 100 bine yakın emeklilikte yaşı bekleyen sigortalımız var. Onların heyecanına bugün itibarıyla ortak olacağız. 2 ay onların beklentilerini karşılamak için hazırlık yaptık. Zemin katta sigortalıları karşılamak üzere 17 banko açtık. 200'erli gruplar halinde başvuruları alıyoruz. Hızlıca talepleri aldıktan sonra diğer 2000 kişilik gurubu alıyoruz içeri. İlçe müdürlükleri dahil 2 saatte 1680 kayıt alındı. Aşırı yoğunluk olacak. Biz hazırız."

Müdürlük binasında işlemlerin daha hızlı ilerlemesi için alınan tedbirlerden bahseden Ablay, "Aşağıdaki bankolarda takım lideri oluşturduk. 3'üncü katta kozmik oda gibi emeklilik servisini taşıdık. 7 ayrı servis oluşturduk. Servisler arası koordineyi sağlayacak operasyonel lider belirledik. Eşgüdüm sağlanıyor. Öğle saatlerinde de işlemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Emeklilik başvurusu yapanlara uyarıda bulunun Ablay, şunları söyledi:

"Çalışanların 08 koduyla işten çıkışı yapılmalı. Çalışırken emeklilik başvurusu yapılmıyor. İşten çıkmış olması lazım. Çalışanın 'emekli olabilir' yazısı talebini karşılıyoruz. Sigortalının işvereniyle kıdem tazminatı ödenmesi konusunda ihtilaf yoksa yazıya ihtiyaç yok. Sadece kıdem tazminatının ödenmeyeceği kaygısı olan sigortalı açısından bu yazının önemi var. Kıdem tazminatını işveren ödeyecekse gereksiz talepte bulunulmamasını istiyoruz."

Ablay, sigortalıların E-Devlet, posta yoluyla başvuru yapabileceğini de kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-03-03 12:55:24



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