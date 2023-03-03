Antalya´dan yüzlerce sağlıkçı deprem bölgesine gitmek için gönüllü oldu 



ANTALYA, (DHA)Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde hala 23 sağlık çalışanıyla hizmet veren Özel Antalya Yaşam Hastanesi´nin personelinden yüzlerce kişi, gönüllü olarak görev yapmak için başvuruda bulundu. 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, birçok şehirden arama ve kurtarma ekipleri ve sağlık personeli bölgeye sevk edildi. Çok sayıda araç ve uzman insan gücü yönlendiren illerden biri de Antalya oldu. Bölgeye ilk andan itibaren çok sayıda personelini gönderen ve hala yüzlerce personelinin gönüllü olarak başvurduğu Özel Antalya Yaşam Hastanesi, 23 çalışanıyla hizmet verdiği deprem bölgesinden dönen sağlıkçılarını da karşıladı. YÜZLERCE KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU Konuyla ilgili açıklama yapan Özel Antalya Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Öztürk, "Deprem felaketinin hemen ardından, bölgeye çok sayıda personel yönlendirdik. Halen hastanemizden 23 sağlık çalışanımız bölgede görev yapıyor. Özellikle belirtmek isterim ki yüzlerce personelimiz de gönüllü olarak bölgeye gitmek için başvuruda bulundu. Hatta gidemediği için üzülenler oldu. İhtiyaç duyulması halinde, bütün personelimizin, gönüllü olmak için sıraya gireceğinden eminim" dedi. "TRAVMAYI BİRLİKTE AŞACAĞIZ" Tedavi için Antalya´ya gelen depremzedelerin olduğunu ifade eden Dr. Cemal Öztürk, "İlimize gelen, gerek kamu ve gerekse özel hastanelere başvuran depremzedelerimiz oldu. Başvuruda bulunanların çoğu, Antalya'daki yakınlarının yanına gelmiş ya da getirilmiş kişilerdi. Hayati tehlikesi bulunan hastamız yok, büyük çoğunluğu ayakta tedavi oldu. Yaşam Hastaneler Grubu olarak, Antalya´nın farklı bölgelerindeki 5 hastanemizle hizmet veriyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak hastalarımıza psikolojik destek vermek için çalışıyoruz. Bu tramvayı hep beraber aşacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve ülkemize geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu. "ÜLKEMİZ İÇİN HER DAİM HİZMETE HAZIRIZ" Öztürk sözlerini şöyle sonlandırdı:"Gittikleri günden bu zamana kadar ortaya koymuş oldukları gayret, özveri ve performans nedeniyle tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İşlerini en iyi şekilde yapmanın yansımalarını yüzlerinden okuyabiliyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin bu tür acıları bir daha yaşamamasını diliyoruz. Biz büyük bir aileyiz, ülkemiz için her daim hizmete hazırız." DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2023-03-03 15:48:28



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