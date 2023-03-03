Kazada ölen ve yaralanan depremzedeler, Gökhan Zan'ın akrabasıymış (2)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Antalya´nın Alanya ilçesinde 3 depremzedenin hayatını kaybettiği, 4 depremzedenin ise yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü T.E.´nin işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden İnci Güler, Başak Güler ile Ali Can Güler´in cenazeleri ise otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-03-03 18:20:41



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