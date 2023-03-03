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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor - Başakşehir: 1-0

DHA

Alanyaspor - Başakşehir: 1-0


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-STAT: Kırbıyık Holding
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün
C.ALANYASPOR: Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 86 Candeias), Zou Feddal, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu (Dk. 74 Lusamba), Yusuf Özdemir (Dk. 81 Balkovec), Ivan Cavaleiro (Dk. 81 Zinedine Ferhat), Ahmed Hassan (Dk. 81 Koloulouris)
M.BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima (Dk. 83 Konrad), Serdar Gürler (Dk. 58 Adnan Januzaj), Berkay Özcan (Dk. 83 Keny), Lucas Biglia, Deniz Türüç, Eden Karzev (Dk. 58 Aleksic), Stefano Okaka (Dk. 58 Figueiredo)
SARI KART: Runarsson (Alanyaspor) Lucas Lima, Deniz Türüç (Başakşehir)
KIRMIZI KART: (Dk. 69 Leroy Fer)
GOL: Dk. 54 Efkan (Alanyaspor) 
Spor Toto Süper Lig´in 24´üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir´i ağırladı. Karşılaşma Alanyaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.
Alanyasporlu futbolcular seremoniye üzerinde `Geçmiş olsun Türkiyem´ yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
20´nci dakikada Medipol Başakşehir ceza yayının 5 metre gerisinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç direkt kaleyi düşündü. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere tokatladı.
36´ncı dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında topu arkadaşından alan Yusuf topu kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen Ahmed Hassan´ın topuk vuruşu kaleci Volkan´ı geçti fakat direğe çarparak döndü. Dönen topu ise defans uzaklaştırdı.
45´inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonlandı.
50´nci dakikadaki Alanyaspor kontratağında atağında sol kanattan ceza sahası önüne sokulan Fer´in pası rakip defanstan sekti. Seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Cavaleiro'nun şutunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.
54´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası çaprazına sokulan Efecan direkt kaleye sert vurdu. Volkan Babacan´ın tokatladığı topu kale önünde kontrol eden Efkan´ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0
90+ 1´inci dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Januzaj'ın ceza sahası sol çaprazında şut orta karışımı vuruşunda top kaleye yöneldi ancak kaleci Runarsson son anda uzanarak topu çıkardı.
90+5´inci dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Başakşehir atağında ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyen Ömer Ali´nin kale önüne yaptığı ortada penaltı noktasında topa yükselen Duarte´nin kafa vuruşu kaleci Runarsson´da kaldı.
Karşılaşma Alanyaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-03 22:18:13

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