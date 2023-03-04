Alanya Cup Uluslararası Yol Bisiklet Yarışı koşuldu



Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Antalya´nın Alanya İlçesinde, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Alanya Cup Uluslararası Yol Bisiklet Yarışı 143 sporcunun katılımıyla yapıldı.

İskele Şelale Meydanı´nın da başlayan yarışlarda erkekler 141,6 kilometre kadınlar ise 113 kilometre pedal çevirdi. Büyük erkekler kategorisinde Rusya´dan katılan Willem Jakobus 3 saat 16 dakika 34 saniye ile birinci oldu. Ülkemizi temsil eden Burak Abay 3 saat 16 dakika 36 saniye ile ikinci ve Özbekistan´dan katılan Danil Evdokimov 3 saat 16 dakika 37 saniye ile üçüncü oldu. Genç erkeklerde Kazakistan´dan Vadim Belugin 1 saat 48 dakika 35 saniye ile birinci, Mikhail Podluzhnyy 1 saat 48 dakika 36 saniye ile ikinci ve Vladislav Bashlykov 1 saat 48 dakika 36 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Büyük kadınlar kategorisinde Kazakistan´dan katılan AkpeilOssim 1 saat 55 dakika 53 saniye ile birinci, Kazakistan´dan katılan Rinata Sultanova 1 saat 55 dakika 53 saniye ile ikinci ve Ukrayna´dan katılan Mariyna Ivaniuk 1 saat 55 dakika 53 saniye ile üçüncü oldu. Genç kadınlarda Kazakistan´dan katılan Yelizzveta Sklyarova 1 saat 55 dakika 53 saniye ile birinci, Kazakistan´dan katılan Aruzhan Rakhmzhan 1 saat 55 dakika 54 saniye ile ikinci ve Özebekistan´dan katılan Mohinabonu Elmurodova 1 saat 55 dakika 54 saniye ile üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Starttan görüntüler

-Yarıştan detay görüntüler

-Ödül töreninden görüntüler

-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin Ataoğlu

2023-03-04 19:37:38



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