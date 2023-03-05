Kahramanmaraşlı depremzede: 'Artçılar bir şey yapmaz' diye döndük, kıyamet zannettik



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremleri Ekinözü ilçesindeki evinde yaşayan Ayrılmış ailesi, Antalya'ya yerleştirildi. Ali Kemal Ayrılmış (59), deprem anını, "Birinci depreme evde yakalandık. Çok şiddetli sallandı ama evimize hasar vermedi. İkinci depremden önce sokaktaydık. 'Artçılar bir şey yapmaz' diye eve döndük. Haberleri dinlerken ikinci depreme yakalandık. İkinci bir kıyamet oldu zannettik" diyerek anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı deprem sonrası bölgeden birçok kişi farklı kentlere gönderildi. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde oturan Ayrılmış ailesi de deprem sonrası Antalya'nın Serik ilçesindeki KYK yurduna yerleştirildi. Ali Kemal Ayrılmış, eşi Hacer Ayrılmış ve 5 çocuğu, depremi nasıl yaşadıklarını anlattı.

'İKİNCİ BİR KIYAMET OLDU ZANNETTİK'

Emekli Ali Kemal Ayrılmış, "Birinci depreme gece evde yakalandık. Çok şiddetli sallandı ama evimize herhangi bir hasar vermedi. İkinci depremden önce sokaktaydık. Hava eksi 1718 dereceydi. Benim ikiz çocuklarım var. Bir müddet araçlarda durduk. Tekrar 'artçılar bir şey yapmaz' diye eve döndük. Dışarıda çok üşümüştük. Kar, yağmur, çok felaket bir soğuk var. Evde televizyonu açıp haberleri dinlerken bu kez ikinci depreme yakalandık. İkinci bir kıyamet oldu zannettik. Çok şiddetli oldu. Çok şükür ikincide de binamız yıkılmadı ama çok korkarak dışarı çıktık" dedi.

'HALK BİZİ BAĞRINI AÇTI'

Başta devlet olmak üzere herkesin yardımlarına koştuğunu anlatan Ali Kemal Ayrılmış, "Bu hayatın bir gerçeği. Yapıların güzel yapılması lazım. Devletin buna çok özen göstermesi lazım. Anlatılması çok zor bir kıyamet yaşadık. Şoku devam ediyor. Geceleri rüyalar görüyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Çocuklarımız kabus görüyor. Deprem sonrası Ekinözü'nde prefabrik okulda kaldık. 2 bin kişi vardı, çok kalabalıktı. Başka kalacak yerimiz olmadığı için Antalya'nın Serik ilçesine geldik. Şimdi burada KYK yurdunda kalıyoruz. Bize kapılarını açan herkese teşekkür ederim. Serik halkı bize bağrını açtı. Yüreğini ve sevgisini açtı. Allah'a şükür canımız sağ. Ölenlerimiz onlar şehittir. Allah'ımız öyle buyuruyor. İnşallah şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Hayat devam edecek. İnşallah devletimiz bunların çaresine bakacaktır. Yaşadığın topraklar senin için büyük bir nimet. Her ne kadar Serik halkı sıcak karşılasa da insanın vatanı önemlidir. Yurdun, yaşadığın topraklar çok önemli" diye konuştu.

'EŞİM VE BEN DONUP KALMIŞTIK'

Hacer Ayrılmış da "Çocuklarımız çok korktu. Benim büyük oğlum olmasa binada kalmıştık. O bizi kurtardı. O bize yardım etti. Onun sayesinde hayattayız. O anda eşim ve ben donup kalmıştık. O kurtardı dışarıya çıkardı bizi. Sıvalar düştü. Evimiz 4'üncü kattaydı" dedi.

'İKİNCİ DEPREM OLUNCA BU SEFER ÖLDÜK SANDIK'

Çiftin ikiz çocuklarından 11 yaşındaki Hüseyin Ayrılmış da "Saat 04.17 sıralarında deprem oldu, kardeşimle uyuyorduk. Korkmadık. Sonra abim bizi dışarı çıkardı. Dışarıda çok üşüdük. Onun için tekrar eve geldik. İkinci deprem olunca bu sefer öldük sandık. Ölmedik. Abim bizi dışarı çıkardı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-05 10:39:03



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