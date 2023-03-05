Runtalya'da adımlar depremzedeler için atıldı



Semih ERSÖZLER Aslı DURAN / ANTALYA, (DHA)Antalya'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'nda depremzedelere destek için bağış yapanların katıldığı 'Bir Adım Bir Hayat Koşusu' düzenlendi. Maratona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Binlerce sporcu, katılımcı bu sürece destek vermek için adım attı. Spor iyileştiren, birleştiren bir olgu. Sporun bu ruhunu bu süreçte daha güçlü bir şekilde yansıtacağız" dedi.

Bu yıl 18'inci kez start alan Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'na, 45 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurların yanına bu sene bir parkur da depremden etkilenenlere destek olmak için eklendi. 'Bir Adım Bir Hayat Koşusu' adı verilen 2 kilometrelik parkura, yalnızca sistem üzerinden bağış yapanlar ücretsiz katılabildi. 'Bir Adım Bir Hayat Koşusu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, ATSO Başkanı Ali Bahar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, milli sporcular, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Parkura katılan herkesin göğüs numarası depremden etkilenen 11 ili temsilen 11 olarak belirlendi. Yarışmacıların hepsi 11 numarasıyla parkura katıldı.

Parkura katılanlar arasında, deprem bölgesinde görev alan AFAD gönüllüleri de yer aldı. Bazı gönüllüler kafalarında baret ile maratona katılırken, bir kişi ise sırtında taşıdığı çocuğunun başına baret taktı. Diğer parkurlarda yarışanlar arasında kimileri 'Deprem Kader Değildir', 'Gün Birlik Günü' yazılı dövizle, kimi bebek arabasıyla, kimi Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa dikkat çekmek için Ukrayna bayrağı ile koştu.

BAKAN KASAPOĞLU: SPOR İYİLEŞTİREN, BİRLEŞTİREN BİR OLGU

Parkurun ardından konuşan Bakan Mehmet Kasapoğlu, Runtalya'nın bu yıl farklı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Art arda yaşadığımız depremler, tarihin yaşattığı en önemli felaketlerden biri. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Bugün maraton 'Bir adım bir hayat' sloganıyla koşuluyor. Binlerce sporcu, katılımcı bu sürece destek vermek için adım attılar. Spor iyileştiren, birleştiren bir olgu. Sporun bu ruhunu bu süreçte daha güçlü bir şekilde yansıtacağız. Devlet, millet el ele vererek yaralarımızı saracağız" dedi.

"TÜM KATILIMCILARA, DESTEK VEREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Destek olanlara teşekkür eden Kasapoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımız depremzedelerimize açık. Antalya da bu anlamda çok önemli ev sahipliği yapıyor. Bugün yurtlarımızdaki depremzedelerimizi de ziyaret edeceğiz. Bugünkü maraton, bu sürece katkı verecek bir maraton oldu. Tüm katılımcılara, destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlk maratonun startını Bakan Kasapoğlu verdi. Kasapoğlu, maratonun ardından AFAD gönüllüleriyle fotoğraf çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Runtalya afişinden detay

Sporculardan genel ve detay

Spor bakanı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan detay

Sporcuların koşmasından detaylar

Seyirciler detay

Pankartlar detaysesimi duyan var mı yazısı

Engelli sporculardan detay ve genel görüntü

Spor bakanı koşu başlama detay

Bebek arabasındaki çocuktan detay

Deprem kadar değildir yazısından detay

Bitiş çizgisinden detaylar

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

Bakan ve AFAD gönülllüleri detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN

2023-03-05 12:02:57



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