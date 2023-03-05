Antalya'da domates üreticileri ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, domates üreticileri ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istediklerini belirterek yol kapattı.

Kaş'ta domates üreticileri, 14 Nisan 2023'e kadar domatesteki fiyat artışını önleme gerekçesiyle getirilen ihracat kısıtlamasının kaldırılması için eylem yaptı. Toplanan üreticiler, AntalyaMuğla D-400 kara yolunun KaşSeydikekemer yolunun bir bölümünü araçlarıyla trafiğe kapattı.

Domatesin üretim maliyetinin yüksek olduğunu, ihracat kısıtlaması sonrası satış fiyatının düştüğünü ve daha da düşeceğini öne süren üreticiler, Avrupa'daki firmalara verilen taahhütler olduğunu söyledi. Üreticiler, ihracat yasağının kaldırılmasını istedi.

(DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2023-03-05 12:29:37



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