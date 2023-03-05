Antalya'da domates üreticileri ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi (2)



KAYMAKAM İLE ÜRETİCİLER GÖRÜŞTÜ, YOL AÇILDI

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, yol kapatan domates üreticileri ile görüştü. Öztürk, konunun ilgili bakanlıklara iletildiğini belirtip, üreticilerin yanında olduğunu söyledi. Öztürk, "Bakanlar Kurulu'nda durum dile getirilmiş. Yarın toplanıyor, karar verilecek. Mağduriyetiniz, sıkıntılarınız ilk elden dile getirilmiştir. İki bakan dile getirmiş. İnanıyorum ki; bu iş, yarın çözüme kavuşmuş olacak" dedi. Üreticilerin 'Yarın çözülmezse yine burada toplanırız' demesi üzerine Öztürk, "Ben de geleceğim" yanıtını verdi. Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Öztürk'e, üreticiler en fazla yardımı kendilerinin yaptığını söyledi. Öztürk'ün konuşmasının ardından üreticiler, yolu ulaşıma açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2023-03-05 14:27:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.