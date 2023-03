Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da yarı finalde

ANTALYA, (DHA) Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni her iki maçta da mağlup ederek tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa sahnesinde yarı finale yükseldi.

Antalya'yı Avrupa'da temsil eden tek takım olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor. EHF Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefleyen Mavi Kelebekler, namağlup unvanıyla geldiği çeyrek finalde, bir diğer Türk takımı olan İzmir ekibini her iki maçta mağlup ederek yarı finale yükseldi. Antalya'daki ilk maçta rakibini 11 sayı farkla mağlup eden Antalya ekibi, İzmir'de oynanan ikinci maçı da 33-36 kazanarak namağlup unvanını korudu.

DEPREM FELAKETİ UNUTULMADI

İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Her iki takım da geçtiğimiz haftalarda yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren yurttaşları unutmadı. Ev sahibi İzmir BBSK'lı oyuncular sahaya, "Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı pankart ile çıkarken, Konyaaltı Belediye SK oyuncuları ise, "Güzel günler göreceğiz çocuklar" yazılı pankart ile seremonideki yerini aldı. İlk maçta aldığı 11 sayılık galibiyetin rahatlığıyla kontrollü bir oyun ortaya koyan Antalya temsilcisi, ilk yarısını 18-20 önde kapattığı karşılaşmayı 33-36 önde tamamlayarak Avrupa kupalarında yarı finale adını yazdıran taraf oldu.

YARI FİNALDE SLOVAK RAKİP

Bütün ülkeyi yasa boğan deprem felaketini unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Takımımız böyle bir zamanda tarih yazarak bizlere biraz olsun moral verdi. Kendilerini kutluyorum. İnşallah yarı finaldeki rakiplerini de saf dışı bırakarak ilk kez katıldığımız Avrupa kupalarında final heyecanını bizlere yaşatacaklar" dedi.

Yarı finalde Slovakya'nın MKS Iuventa Michalovce takımıyla eşleşen Konyaaltı, ilk maçı 18 Mart tarihinde kendi evinde oynayacak. Yarı final rövanş karşılaşması ise 25 Mart'ta Slovakya'da yapılacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

