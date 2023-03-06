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Domates üreticileri yol kapatıp, ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi

DHA

Domates üreticileri yol kapatıp, ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da toplanan domates üreticileri, yolu kapatarak ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını talep etti.
Domates üreticileri, 14 Nisan 2023'e kadar domatesteki fiyat artışını önleme gerekçesiyle getirilen ihracat kısıtlamasının kaldırılması için eylem yaptı. Aksu ve Serik ilçesinden yola çıkan çiftçiler, AntalyaAlanya D-400 kara yolunda trafiği yavaşlatıp, Antalya Toptancı Hali'ne geldi. Burada toplanan üreticiler, ihracat yasağının kaldırılmasını istedi.
Daha sonra Gazi Bulvarı'na giden çiftçiler, burada da araçları ile yolu kapattı. Eylem sürerken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz da bölgeye geldi. Çiftçilerden eylemlerine son vermelerini isteyen Baz, "Kuralları çiğneyerek hakkınızı arayamazsınız. Buna müsaade etmem" dedi. Çiftçiler, bu kez oturma eylemine başladı. Bu kez, bölgeye vali yardımcısı geldi. Vali yardımcısı, 3 çiftçiyi Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile görüştürebileceğini söyledi. Görüşmeyi kabul eden çiftçiler, eyleme son verip, yolu açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-03-06 15:30:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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