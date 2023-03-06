Depremzedenin 7 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı (2)

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından ailesiyle Antalya'ya gelen Tarık A.'yı apartman girişinde bıçakla tehdit edip 7 bin TL'sini gasbeden şüpheliler Ahmet Çetinkaya, Aşkın Duman ile Abdurrahman Keser, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-03-06 16:29:57



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