`Deprem bölgesindeki tarımsal faaliyetlerde sorun iş gücü´

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Cengiz Sayın, "Deprem bölgesinde hasat dönemi geldiğinde iş gücü talebi olacak. Buradaki iş gücü deprem nedeniyle batı şehirlerine kaydı. İş gücünün oraya dönmesini ve rahat yaşamasını sağlamak gerekiyor. Şu an bölgedeki tarımsal faaliyetlerde sorun iş gücü" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce iş yeri de hasar gördü. Depremden etkilenen binlerce kişi de yaşamına devam edebilmek için başka şehirlere göç etti. Bazı ürünlerin ekim, bazı ürünlerin hasat zamanı yaklaşırken, deprem bölgesinde 3,7 milyon hektar tarım alanında faaliyetler, sekteye uğradı.

Ülke ihracatının yüzde 8,6'sını sağlayan bölgede depremin yaralarının sarılmasının ardından tarımsal faaliyetlerin tekrar başlaması bekleniyor. Tarımsal alanlarda ve hayvancılık alanında yaşanan yıkımın derecesi, henüz net olarak belirlenmezken, tespit çalışmaları sürdürülüyor. Bölgeden sağlanan gıda ürünlerinin stokları nedeniyle sıkıntı yaşanmazken, uzmanlar da göç nedeniyle hasat zamanı iş gücü sorunu yaşanabileceğini belirtiyor.

'HAYVANCILIK ÜZERİNDE AĞIRLIKLI DURMAK GEREK'

AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Sayın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde inceleme yapıldığını ve rapor hazırlandığını söyledi. Sayın, "Deprem çok yeni, göstergelere henüz ulaşabilmiş değiliz. Ancak tarım açısından etkilerinin çok ciddi sorunlar olduğunu şu aşamada düşünmemek lazım. Özellikle hayvansal üretim yapanların hayvan kayıplarının ne kadar olduğu noktasında net bir veri henüz yok. Kış döneminde kapalı alanlarda kalan hayvanlarda zayiatın biraz fazla olacağı düşünüldüğü için hayvancılık üzerinde biraz ağırlıklı durmak gerekiyor" dedi.

Bölgede üretim yapanların desteklenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Sayın, "Bitkisel üretim ve gıda stokları açısından kısa dönemde ciddi bir etki yaratmaz. Uzun dönem için bitkisel ve hayvansal üretim için üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Küçük ve orta boy firmaların ihtiyaçlarını ayırmak gerekiyor. Sadece nakit destek değil işletmelerin orada kalmasını sağlayacak olanakların sağlanması lazım" diye konuştu.

Bölgede çiftçilik ve hayvancılık yapanların her konuda desteklenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sayın, "Bölgenin ekonomiye etkisine baktığımızda yüzde 10 ile 15 arasında orana sahip. Bölgedeki stokların 1 yıldan fazla yeteceğini görüyoruz. Deprem bölgesinde hasat dönemi geldiğinde iş gücü talebi olacak. Buradaki iş gücü deprem nedeniyle batı şehirlerine kaydı. İş gücünün oraya dönmesini ve rahat yaşamasını sağlamak gerekiyor. Şu an bölgedeki tarımsal faaliyetlerde sorun işgücü. Önceden genç çiftçi planları vardı, bir süre sürdürüldü. Bu bölge için de plan hazırlanarak tarımın yönlendirilmesi, genç çiftçilerin oraya kazandırılması gerek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-03-07 09:46:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.