CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanları, afetzede öğrencilerin eğitimleri için koştu



ANTALYA, (DHA) CK Enerji´nin Akdeniz Bölgesi´ndeki 85 gönüllü çalışanı, Antalya´da düzenlenen 18. Uluslararası Runtalya Maratonu'nda yer aldı. CK Enerji Akdeniz, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile afetzede öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine destek vermek için koştu.Uluslararası Runtalya Maratonu, 5 Mart Pazar günü 45 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile öne çıkan CK Enerji, maratonda gönüllü çalışanlarından oluşan takımları ile yer aldı. Akdeniz bölgesindeki şirketlerinin genel müdürlerinin de bulunduğu takım, TEV ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek olmak için koştu. "ATILAN HER ADIM AFETZEDELER İÇİN"2017 yılından bu yana STK´lara destek vermek için maratonda aralıksız yer alan CK Enerji´den yapılan açıklamada, "Bu kez maratonun çok farklı bir anlamı var. 6 Şubat günü peş peşe meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak büyük bir üzüntü ve yas içindeyiz. Türkiye geneline yaşanan seferberlik ruhu Uluslararası Runtalya Maratonu´nu da sardı. Bu yıl maratonda atılan her adım afetzedelere destek olmak için. TEV ile 85 kişilik gönüllü takımımız afetzede öğrencilerin eğitimleri "Yarıda Kalmasın" diye koştu. Şirket olarak bir kere daha hayatını kaybeden vatandaşlara Allah´tan rahmet, yaralılara ve bütün afetzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. 1 ADIM, 1 HAYAT KOŞUSUYerli ve yabancı yoğun katılımla gerçekleştirilen Runtalya´da, 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurların yanına bu sene bir parkur da depremden etkilenenlere destek olmak için eklendi. "1 Adım 1 Hayat Koşusu" adı verilen 2 kilometrelik parkura, yalnızca sistem üzerinden bağış yapanlar ücretsiz katılabildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya DHA

2023-03-07 12:16:00



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