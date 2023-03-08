Antalya'da domates ihracatında hareketlilik başladı



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde domatese ihracat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından hareketlilik başladı. Hem üreticiler hem tüccarlar kısıtlamanın kaldırılmasından memnun olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domates ihracatına getirdiği kısıtlamayı kaldırması, sektörü memnun etti. Türkiye'nin domates üretim merkezlerinden Kumluca'da hareketlilik yeniden başladı. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından özenle paketlenen domatesler Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Domates üreticisi Yaşar Özkara (56), "Domateste ihracat kısıtlamasının kalkmasına sevindik. Çünkü ürettiğimiz domates ihracata yönelik bir maldır. Ürettiğim domatesleri iç piyasa yemiyor. Domatesin piyasa fiyatı 12 lira ama iç piyasada 3 veya 4 lira eder. İhracat olmasa bu domatesleri sökeriz. Çünkü gübrenin çuvalı 1500 lira. İhracat kapılarımız kapanırsa bu işin sonu çiftçi için büyük sıkıntı olur. İhracata yönelik domates dikiyoruz. Tüccarlar anlaşma yaptıkları yerlere ürün göndermezse onlar da biz de zor durumda kalırız" dedi.

Kumluca Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal, "Bu kısıtlamasının kalkması hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz hem de tüccarlarımız açısından bizleri çok mutlu etti. Biz tüccarlar olarak hem üreticinin yanında hem de tüketicinin yanında olmak zorundayız. Devletimiz de hem üreticisinin yanında hem de tüketicisinin yanında" diye konuştu.

'İNŞALLAH GİDİŞATIMIZ DAHA İYİ OLUR'

Kumluca Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı, komisyoncu Üzeyir Özyürek de "Yasağın kalkması ve yeniden ihracat kapılarının açılması, çiftçiler, komisyoncular ve tüccarlar için çok iyi oldu. İnşallah gidişatımız daha iyi olur, daha güzel olur. Hem devletimiz hem çiftçilerimiz hem komisyoncularımız hem de ihracatçılarımız için iyi olur" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2023-03-08 09:48:03



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