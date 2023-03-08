Otomobille çarpışan motosikletteki Tevfik öldü, ağabeyi ağır yaralı



Yücel BULUT/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklette sürücü Fahri Oğuz (41) ağır yaralanırken, kardeşi Tevfik Oğuz (25) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Zeytinada Mahallesi Sazak mevkisinde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden kimliği belirsiz sürücünün 07 HHV 59 plakalı otomobili ile Fahri Oğuz'un kullandığı 07 E 0172 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilerek 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Fahri Oğuz ile arkasında oturan kardeşi Tevfik Oğuz, yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Tevfik Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz'un cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Fahri Oğuz ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Oğuz, buradan Alanya'daki hastaneye sevk edildi.

OTOMOBİL, KUZENLERİNİNMİŞ

Öte yandan kazaya karışan otomobilin, Tevfik ve Fahri Oğuz kardeşlerin amcasının oğlu N.O.'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma, kazanın ardından terk edilen araçtakilerin yakalanması ve sürücünün tespiti için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2023-03-08 10:36:13



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