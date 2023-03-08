Antalya'da aylıkları bağlanan EYT'liler maaş döküm belgelerini aldı



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında, ilk başvuruda bulunup emekli aylıkları bağlanan 50 kişiye maaş döküm belgeleri teslim edildi. Belgelerini alanlar mutluluklarını dile getirdi.

EYT olarak bilinen düzenleme kapsamında Antalya'da SGK'ya 29 bin kişi emeklilik için başvuru yaptı. Başvurulardan 420'sinin işlemleri tamamlanıp, emekli olmaya hak kazandı. SKG İl Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte müdürlüğe ilk başvuruda bulunan ve emeklilik aylıkları bağlanan 50 kişiye ilk maaş döküm belgeleri verildi. Etkinlikte konuşan SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, Antalya'da il ve ilçe müdürlüklerine emeklilik için başvuran EYT'li sayısının 29 bini aştığını dile getirdi. Başvurulardan 420'sinin işleminin tamamlandığını anlatan Ablay, "Emeklilik talebinde bulunan vatandaşımızın aylıklarını en kısa sürede bağlamaya devam edeceğiz. Düzenleme kapsamında il müdürlüğü olarak titiz şekilde çalışmalarımızı yürüttük. İlk gün birkaç saat yoğunluk oldu. Vatandaşlarımızın taleplerini hızlıca alıp fazla bekletmeden emeklilik işlemlerini yapıyoruz. Antalya'daki yaklaşık 100 bin EYT'linin 3'te birinin talebini almış bulunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Ablay, emeklilik aylıkları bağlanan 50 kişiye maaş döküm belgesini verdi. Düzenleme kapsamında Antalya'da emeklilik işlemi tamamlanıp maaş döküm belgesi verilen ilk kişi olan Mert Esmen, emekli olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Emeklilik sonrasında da çalışmaya devam edeceğini kaydeden Esmen, ilk maaşını 2 oğluna paylaştırmayı düşündüğünü söyledi. Maaş döküm belgesini alan Ali Tolu ise "Sevinçliyim, yıllardır bekliyordum. Geç oldu ama mutluyuz. Maaşımı alacağım, emekli oldum. Maaşım yetmeyeceği için çalışmaya devam edeceğim. Maaşım destek olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-03-08 11:52:25



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